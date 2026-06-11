La Fecha 1 del Grupo B de la Copa Mundial FIFA 2026 nos permitirá ver el partido entre Canadá y Bosnia Herzegovina en el BMO Field de Toronto este viernes 12 de junio. El encuentro promete muchas emociones. Debido a ello, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Canadá vs. Bosnia Herzegovina por la Copa Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Canadá vs. Bosnia Herzegovina en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Canadá vs. Bosnia Herzegovina por la Copa Mundial FIFA 2026 este viernes 12 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 3:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Canadá vs. Bosnia Herzegovina?

Este viernes 12 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO Canadá vs. Bosnia Herzegovina por la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

Alemania: Das Erste, MagentaTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: CazéTV

Colombia: Win Sports, Win Play, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: FOX

El Salvador: Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador, FOX

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, FOX