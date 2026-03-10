El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está regalando partidos de infarto y el Canadá vs. Puerto Rico no será la excepción. El encuentro, que se disputará en el Hiram Bithorn Stadium, es imperdible. Por ese motivo, entérate de una vez a qué hora empezará el juego y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Canadá vs. Puerto Rico por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es uno de los partidos más atractivos del martes 10 de marzo. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Canadá vs. Puerto Rico en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Canadá vs. Puerto Rico por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este martes 10 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:00 pm

Estados Unidos (CT): 6:00 pm

Estados Unidos (MT): 5:00 pm

Estados Unidos (PT): 4:00 pm

España: 12:00 am del miércoles 11 de marzo

México (CDMX): 5:00 pm

Puerto Rico: 7:00 pm

República Dominicana: 7:00 pm

Panamá: 6:00 pm

Costa Rica: 5:00 pm

El Salvador: 5:00 pm

Guatemala: 5:00 pm

Honduras: 5:00 pm

Nicaragua: 5:00 pm

Argentina: 8:00 pm

Brasil (Brasilia): 8:00 pm

Uruguay: 8:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 8:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

Ecuador: 6:00 pm

Perú: 6:00 pm

Colombia: 6:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Canadá vs. Puerto Rico?

Este martes 10 de marzo se podrá ver el Canadá vs. Puerto Rico por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Tubi

Puerto Rico: WAPA Deportes

República Dominicana: VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39

Nicaragua: Viva Nicaragua (Canal 13)

Resto de Latinoamérica y el Caribe: ESPN y Disney+