El US Open 2025 continúa con la segunda ronda y uno de los grandes atractivos será el partido entre Carlos Alcaraz y Mattia Bellucci, un duelo que promete emociones en Nueva York. El murciano llega como una de las principales figuras del torneo y quiere reafirmar su condición de favorito, mientras que el italiano buscará dar la sorpresa. Si quieres seguir este enfrentamiento en directo, en esta nota encontrarás la información detallada sobre el horario y los canales de transmisión para Estados Unidos, México y España, de manera que no te pierdas ningún punto de este esperado choque.

¿A qué hora juega Carlos Alcaraz vs. Mattia Bellucci hoy, 27 de agosto?

Estados Unidos (ET): 11:00 a. m.

11:00 a. m. México: 9:00 a. m.

9:00 a. m. España: 5:00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido de Alcaraz en el US Open 2025?

Estados Unidos: ESPN / ESPN+

ESPN / ESPN+ México: ESPN / Star+

ESPN / Star+ España: Movistar+

Carlos Alcaraz, en busca de otro título en Nueva York

El joven tenista español ya sabe lo que es brillar en Nueva York y llega con la ilusión de volver a conquistar el título. Con su estilo agresivo y su energía en pista, Alcaraz se ha convertido en uno de los favoritos del público y de los expertos. Su rival, Mattia Bellucci, no tiene la misma experiencia en torneos grandes, pero afronta este desafío como una oportunidad de oro para demostrar su potencial.