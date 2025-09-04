El tenista español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic, dos de las mejores raquetas del mundo, jugarán la semifinal del US Open 2025 este viernes 5 de septiembre desde el Arthur Ashe Stadium, ubicado en Queens, Nueva York (EE.UU.). Ambos buscarán meterse a la gran final del último Gran Slam de la temporada, que reparte un premio de 5 millones de dólares al campeón. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego del Abierto de Estados Unidos? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.
En España, el duelo entre Alcaraz y Djokovic comienza desde las 21:00 de la noche en el horario peninsular (20:00 en Islas Canarias) a través del Dial 53 de #Vamos y el Dial 63 de Deportes Movistar+, ambos disponibles en el servicio streaming de Movistar Plus. Este juego no será televisado por Tennis TV, que no cuenta con los derechos para transmitir torneos de Gran Slam.
Por otro lado, en los Estados Unidos, cuenta con múltiples opciones para ver el cotejo Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, a partir de las 3 pm ET (12 pm PT), en ESPN Deportes, ESPN, ESPN2, ABC, ESPN+ y Disney+.
En México, Argentina, Chile, Perú, Colombia y el resto de países de Latinoamérica podrán mirar el Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic por el canal ESPN y la plataforma online de Disney Plus.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic por semifinal del US Open 2025?
|Países
|Horario
|Canales TV / Streaming
|España
|21:00
|#Vamos, Movistar Deportes y Movistar Plus
|Estados Unidos
|3 pm ET / 12 pm PT
|ESPN Deportes, ESPN, ESPN2, ABC, ESPN+ y Disney+
|México
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Costa Rica
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Guatemala
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|El Salvador
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Honduras
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Nicaragua
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Colombia
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Perú
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Ecuador
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Panamá
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Puerto Rico
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Chile
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Rep. Dominicana
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Cuba
|15:00
|Tele Rebelde
|Venezuela
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Bolivia
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Argentina
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Paraguay
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Uruguay
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Brasil
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium