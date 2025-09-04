El tenista español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic, dos de las mejores raquetas del mundo, jugarán la semifinal del US Open 2025 este viernes 5 de septiembre desde el Arthur Ashe Stadium, ubicado en Queens, Nueva York (EE.UU.). Ambos buscarán meterse a la gran final del último Gran Slam de la temporada, que reparte un premio de 5 millones de dólares al campeón. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego del Abierto de Estados Unidos? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

En España, el duelo entre Alcaraz y Djokovic comienza desde las 21:00 de la noche en el horario peninsular (20:00 en Islas Canarias) a través del Dial 53 de #Vamos y el Dial 63 de Deportes Movistar+, ambos disponibles en el servicio streaming de Movistar Plus. Este juego no será televisado por Tennis TV, que no cuenta con los derechos para transmitir torneos de Gran Slam.

Por otro lado, en los Estados Unidos, cuenta con múltiples opciones para ver el cotejo Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, a partir de las 3 pm ET (12 pm PT) , en ESPN Deportes, ESPN, ESPN2, ABC, ESPN+ y Disney+.

En México, Argentina, Chile, Perú, Colombia y el resto de países de Latinoamérica podrán mirar el Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic por el canal ESPN y la plataforma online de Disney Plus.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic por semifinal del US Open 2025?

Países Horario Canales TV / Streaming España 21:00 #Vamos, Movistar Deportes y Movistar Plus Estados Unidos 3 pm ET / 12 pm PT ESPN Deportes, ESPN, ESPN2, ABC, ESPN+ y Disney+ México 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Costa Rica 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Guatemala 13:00 ESPN y Disney Plus Premium El Salvador 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Honduras 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Nicaragua 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Colombia 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Perú 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Panamá 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Puerto Rico 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Chile 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Rep. Dominicana 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Cuba 15:00 Tele Rebelde Venezuela 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Bolivia 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Argentina 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Paraguay 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Uruguay 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Brasil 16:00 ESPN y Disney Plus Premium