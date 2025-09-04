NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 05/09/2025.- Lista de horarios y canales de TV en diferentes países del mundo para ver el juego entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic este viernes 5 de septiembre por la semifinal del US Open 2025 desde Nueva York, Estados Unidos. Foto de William West para AFP
NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 05/09/2025.- Lista de horarios y canales de TV en diferentes países del mundo para ver el juego entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic este viernes 5 de septiembre por la semifinal del US Open 2025 desde Nueva York, Estados Unidos. Foto de William West para AFP
Noé Yactayo

El tenista español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic, dos de las mejores raquetas del mundo, jugarán la semifinal del US Open 2025 este viernes 5 de septiembre desde el Arthur Ashe Stadium, ubicado en Queens, Nueva York (EE.UU.). Ambos buscarán meterse a la gran final del último Gran Slam de la temporada, que reparte un premio de 5 millones de dólares al campeón. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego del Abierto de Estados Unidos? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

En España, el duelo entre Alcaraz y Djokovic comienza desde las 21:00 de la noche en el horario peninsular (20:00 en Islas Canarias) a través del Dial 53 de #Vamos y el Dial 63 de Deportes Movistar+, ambos disponibles en el servicio streaming de Movistar Plus. Este juego no será televisado por Tennis TV, que no cuenta con los derechos para transmitir torneos de Gran Slam.

Por otro lado, en los Estados Unidos, cuenta con múltiples opciones para ver el cotejo Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, a partir de las 3 pm ET (12 pm PT), en ESPN Deportes, ESPN, ESPN2, ABC, ESPN+ y Disney+.

En México, Argentina, Chile, Perú, Colombia y el resto de países de Latinoamérica podrán mirar el Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic por el canal ESPN y la plataforma online de Disney Plus.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic por semifinal del US Open 2025?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
España21:00#Vamos, Movistar Deportes y Movistar Plus
Estados Unidos3 pm ET / 12 pm PTESPN Deportes, ESPN, ESPN2, ABC, ESPN+ y Disney+
México13:00ESPN y Disney Plus Premium
Costa Rica13:00ESPN y Disney Plus Premium
Guatemala13:00ESPN y Disney Plus Premium
El Salvador13:00ESPN y Disney Plus Premium
Honduras13:00ESPN y Disney Plus Premium
Nicaragua13:00ESPN y Disney Plus Premium
Colombia14:00ESPN y Disney Plus Premium
Perú14:00ESPN y Disney Plus Premium
Ecuador14:00ESPN y Disney Plus Premium
Panamá14:00ESPN y Disney Plus Premium
Puerto Rico15:00ESPN y Disney Plus Premium
Chile15:00ESPN y Disney Plus Premium
Rep. Dominicana15:00ESPN y Disney Plus Premium
Cuba15:00Tele Rebelde
Venezuela15:00ESPN y Disney Plus Premium
Bolivia15:00ESPN y Disney Plus Premium
Argentina16:00ESPN y Disney Plus Premium
Paraguay16:00ESPN y Disney Plus Premium
Uruguay16:00ESPN y Disney Plus Premium
Brasil16:00ESPN y Disney Plus Premium
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

