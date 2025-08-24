Carlos Alcaraz llega al US Open 2025 en plena forma tras ganar el Masters 1000 de Cincinnati 2025, su sexto título de la temporada y el número 22 de su carrera ATP. Este triunfo refuerza su confianza y lo coloca como uno de los grandes favoritos del torneo de Flushing Meadows.

El murciano se enfrentará hoy, martes 25 de agosto, a Reilly Opelka, el estadounidense de 2,11 metros, en un choque que promete intensidad desde el primer punto. La combinación del potente saque de Opelka con la velocidad y agresividad de Alcaraz hace de este partido uno de los más esperados de la primera ronda.

El US Open 2025 marca el inicio de la participación de Alcaraz en Nueva York, y arrancar con una victoria será clave para encaminar su camino hacia otro posible Grand Slam.

Sigue en vivo el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Reilly Opelka en la primera ronda del US Open 2025. (Fotos: AFP)

¿A qué hora juega Carlos Alcaraz vs. Reilly Opelka hoy?

País Horario Perú 7:10 pm México 6:10 pm Estados Unidos (ET) 8:10 pm España 2:10 am

¿Qué canal transmite Carlos Alcaraz vs. Reilly Opelka en vivo?

País / Región Canal / Plataforma Perú ESPN (cable) + Disney+ Plan Premium México ESPN (cable) + Disney+ Plan Premium Estados Unidos ESPN (cable) + ESPN+ (streaming) España Movistar+ (Movistar Deportes, #Vamos)