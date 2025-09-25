El Cartaginés de Costa Rica recibirá este jueves 25 de septiembre al CD Olimpia de Honduras en el Estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025. El encuentro marcará un nuevo capítulo en la rivalidad internacional, ya que apenas será la segunda vez que ambos clubes se enfrenten de manera oficial: el primer antecedente fue en 1989, cuando los “Albos” se impusieron 3-0 en la Copa de Campeones de Concacaf.

¿A qué hora juega Cartaginés vs. CD Olimpia hoy por Copa Centroamericana 2025?

Hora en Costa Rica: 8:00 p.m.

¿Qué canal transmite Cartaginés vs. Olimpia EN VIVO?

TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Cartaginés vs. CD Olimpia: así llegan al partido por Copa Centroamericana 2025

El Olimpia, dirigido por Eduardo Espinel, llega con confianza tras superar en la fase de grupos a Real Estelí, Hércules y Xelajú, además de empatar ante Águila. En tanto, el Cartaginés tuvo un inicio complicado con derrotas y empates ante Saprissa y Motagua, pero luego logró victorias contundentes sobre Verdes e Independiente para asegurar su boleto a cuartos.

Ambos equipos atraviesan un momento parejo en sus torneos locales, ya que tanto Olimpia como Cartaginés registran dos triunfos y un empate en sus últimos tres partidos. Este será el quinto compromiso de ambos en la Copa Centroamericana y cerrará la tanda de partidos de ida en los cuartos de final.

Posibles alineaciones de Cartaginés vs. Olimpia

Cartaginés: Kevin Briceño; Marcelo Pereira, Diego Mesén, Everardo Rubio, Randall Cordero; José Mora, Luis Flores, Bernald Alfaro; Jesús Batiz, Johan Venegas y Mauro Quiroga.

