El Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés se enfrentarán este miércoles 9 de septiembre a partir de las 7:06 pm (hora de San José y Tiempo del Centro de México) / 9:06 pm ET / 6:06 pm PT en el Estadio Ricardo Saprissa de San Juan de Tibás, ubicado en la capital de Costa Rica, en el partido de ida de su serie de cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026. El Monstruo llega a esta instancia por tercera vez en cuatro participaciones en el torneo, con el objetivo de superar esta instancia por primera vez, al asegurar su boleto a la fase eliminatoria tras finalizar en el segundo lugar del Grupo C con un registro de tres victorias y una derrota. Los Brumosos, por su parte, también disputará los cuartos por tercera vez, con el objetivo de avanzar a las Semifinales por primera vez en su historia después de ganar el Grupo D de manera invicta, con un balance de dos victorias y dos empates. A continuación, te comparto la lista de horarios por país y qué canales de TV señal abierta, cable y streaming online están disponibles para seguir el partido Saprissa vs. Cartaginés en vivo y en directo desde cualquier plataforma digital.

¿A qué hora ver Saprissa vs. Cartaginés EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Saprissa vs. Cartaginés por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 este miércoles 9 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:06 pm

Estados Unidos (CT): 8:06 pm

Estados Unidos (MT): 7:06 pm

Estados Unidos (PT): 6:06 pm

México (CDMX): 7:06 pm

Costa Rica: 7:06 pm

El Salvador: 7:06 pm

Guatemala: 7:06 pm

Honduras: 7:06 pm

Nicaragua: 7:06 pm

Panamá: 8:06 pm

Ecuador: 8:06 pm

Perú: 8:06 pm

Colombia: 8:06 pm

Puerto Rico: 9:06 pm

República Dominicana: 9:06 pm

Bolivia: 9:06 pm

Venezuela: 9:06 pm

Chile: 9:06 pm

Argentina: 10:06 pm

Brasil (Brasilia): 10:06 pm

Uruguay: 10:06 pm

Paraguay: 10:06 pm

España: 3:06 am del jueves 10 de septiembre

¿Qué canal transmite Saprissa vs. Cartaginés EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026?

Este miércoles 9 de septiembre se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Saprissa vs. Cartaginés válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 a través Disney+ y ESPN en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica; One Soccer y fuboTV en Canadá, Paramount+ (inglés) en Estados Unidos y FOX One en México; y en el resto del mundo a través de la App Oficial de Concacaf y el canal oficial de Concacaf en YouTube.