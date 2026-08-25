El Club Sport Cartaginés y CD FAS se enfrentarán este martes 25 de agosto a partir de las 8:30 pm (hora de San José y Tiempo del Centro de México) / 10:30 pm ET / 7:30 pm PT en el Estadio José Rafael “Fello” Meza de Cartago, Costa Rica, en partido válido por la fase de grupos del Grupo D de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026. Los Brumosos intentarán conseguir su segunda victoria consecutiva para fortalecer sus aspiraciones de clasificar a los cuartos de final del torneo, mientras que El Rojo afronta la última jornada con cuatro puntos. A continuación, te comparto la lista de horarios por país y qué canales de TV señal abierta, cable y streaming online están disponibles para seguir el partido Cartaginés vs. FAS en vivo y en directo desde cualquier plataforma digital.

Cartaginés de Costa Rica y FAS de El Salvador protagonizarán un choque por la Copa Centroamericana, transmitido por canales deportivos en Estados Unidos. | Crédito: concacaf.com / Composición Depor

¿A qué hora ver EN VIVO Cartaginés vs. FAS por la Copa Centroamericana 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Cartaginés vs. FAS por la fase de grupos del Grupo D de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 este martes 25 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:30 pm

Estados Unidos (CT): 9:30 pm

Estados Unidos (MT): 8:30 pm

Estados Unidos (PT): 7:30 pm

México (CDMX): 8:30 pm

Costa Rica: 8:30 pm

El Salvador: 8:30 pm

Guatemala: 8:30 pm

Honduras: 8:30 pm

Nicaragua: 8:30 pm

Panamá: 9:30 pm

Ecuador: 9:30 pm

Perú: 9:30 pm

Colombia: 9:30 pm

Puerto Rico: 10:30 pm

República Dominicana: 10:30 pm

Bolivia: 10:30 pm

Venezuela: 10:30 pm

Chile: 10:30 pm

Argentina: 11:30 pm

Brasil (Brasilia): 11:30 pm

Uruguay: 11:30 pm

Paraguay: 11:30 pm

España: 4:00 3m del miércoles 26 de agosto

¿Qué canal transmite EN VIVO Cartaginés vs. FAS por la Copa Centroamericana 2026?

Este martes 25 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Cartaginés vs. FAS válido por la fase de grupos del Grupo D de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 a través Disney+ y ESPN en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica; One Soccer en Canadá, Paramount+ (inglés) en Estados Unidos y FOX, FOX+ y FOX One en México; y en el resto del mundo a través de la App Oficial de Concacaf y el canal oficial de Concacaf en YouTube..