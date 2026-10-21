Este miércoles 21 de octubre, Cartaginés y Olimpia se medirán por la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 en el Estadio José Rafael Fello Meza, Cartago, Costa Rica. Ambas escuadras llegan a esta importante cita con la motivación de hacer historia y atravesando un buen momento en la temporada.

El cuadro dirigido por Amarini Villatoro se hace presente en el partido tras derrotar a Saprissa en el torneo local, igualándolo en la cima de la liga costarricense. Apuestan por un juego directo, aprovechando los espacios defensivos para hacer daño a su rival. Saben que en estas clases de compromisos es importante mantener la concentración y aprovechar las situaciones que se puedan presentar.

Olimpia, por su parte, llega al encuentro como líder del campeonato local. Es un equipo intenso físicamente. Cuenta con jugadores que entienden a la perfección la idea futbolística de su entrenador y saben generar los espacios defensivos. Quieren dar el golpe sobre la mesa en la serie y sellar la clasificación a la final en Honduras.

¿A qué hora juega Cartaginés vs. Olimpia EN VIVO por semifinal de Copa Centroamericana 2026?

Cartaginés y Olimpia se enfrentan por la semifinal de la Copa Centroamericana 2026 en el Estadio José Rafael Fello Meza. A continuación tienes la lista completa de horarios de transmisión organizada país por país:

Costa Rica: 20:30 horas

Honduras: 20:30 horas

México: 20:30 horas

El Salvador: 20:30 horas

Guatemala: 20:30 horas

Nicaragua: 20:30 horas

Panamá: 21:30 horas

Estados Unidos: 22:30 horas (Costa Este / EDT) | 21:30 horas (Centro / CDT) | 20:30 horas (Montaña / MDT) | 19:30 horas (Pacífico / PDT)

Colombia: 21:30 horas

Ecuador: 21:30 horas

Perú: 21:30 horas

Bolivia: 22:30 horas

Puerto Rico: 22:30 horas

República Dominicana: 22:30 horas

Venezuela: 22:30 horas

Argentina: 23:30 horas

Brasil: 23:30 horas (horario de Brasilia)

Chile: 23:30 horas

Paraguay: 23:30 horas

Uruguay: 23:30 horas

España: 04:30 horas de la madrugada (jueves 22 de octubre)

¿En qué canal ver la transmisión del partido Cartaginés vs. Olimpia?

El partido entre Cartaginés vs. Olimpia por la semifinal de la Copa Centroamericana 2026 será transmitido EN VIVO por Disney+ Premium en Costa Rica y Honduras.

Argentina: Disney+ Premium

Bolivia: Disney+ Premium

Brasil: Disney+ Premium

Chile: Disney+ Premium

Colombia: Disney+ Premium

Costa Rica: Disney+ Premium

Ecuador: Disney+ Premium

El Salvador: Disney+ Premium

Guatemala: Disney+ Premium

Honduras: Disney+ Premium

Panamá: Disney+ Premium

Paraguay: Disney+ Premium

Perú: Disney+ Premium

Puerto Rico: Disney+ Premium

Uruguay: Disney+ Premium

Estados Unidos: Paramount+

Venezuela: Disney+ Premium