La Copa Mundial FIFA 2026 continúa regalando emociones y este sábado 13 de junio será el turno de Catar y Suiza, dos selecciones que buscarán comenzar con el pie derecho su camino en el Grupo B del torneo. El encuentro se disputará en el San Francisco Bay Area Stadium de California, una de las sedes más modernas del campeonato, donde ambos equipos intentarán sumar sus primeros puntos en la competencia.

Mientras los cataríes aspiran a mejorar la imagen que dejaron en su anterior participación mundialista, los suizos llegan con la intención de confirmar su condición de favoritos para avanzar a la siguiente ronda. Con figuras experimentadas y un plantel acostumbrado a competir en grandes escenarios, Suiza intentará imponer condiciones desde el debut. Si quieres ver el partido EN VIVO, aquí te contamos a qué hora juega y qué canales lo transmitirán en Estados Unidos, México y otras regiones.

¿A qué hora juega Catar vs. Suiza por el Mundial 2026?

El partido entre Catar y Suiza se disputará el sábado 13 de junio de 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium. El compromiso corresponde a la primera fecha del Grupo B de la Copa Mundial FIFA 2026.

Horarios por país

Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

Estados Unidos (PT): 12:00 p.m.

México (CDMX): 1:00 p.m.

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Paraguay: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Suiza: 9:00 p.m.

Catar: 10:00 p.m.

¿Qué canal transmite Catar vs. Suiza EN VIVO en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de las señales de FOX y FOX One, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión en inglés de la Copa Mundial FIFA 2026. Además, servicios de streaming como Fubo incluirán la señal dentro de sus paquetes deportivos.

Canales y plataformas en EE.UU.

FOX

FOX One

Fubo

Peacock (transmisión en español)

Telemundo y NBC Universo (cobertura en español)

¿Dónde ver Catar vs. Suiza EN VIVO en México?

En México, la Copa Mundial FIFA 2026 podrá seguirse a través de las cadenas con derechos oficiales del torneo. Los aficionados también contarán con alternativas digitales para seguir el encuentro desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Opciones para ver el partido en México

TUDN

Canal 5

ViX

Plataformas de streaming autorizadas del torneo

Se recomienda consultar la programación oficial de los operadores de televisión y plataformas digitales conforme se acerque la fecha del encuentro.

¿Cómo ver Catar vs. Suiza ONLINE?

Los aficionados que prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante distintas plataformas de streaming que transmitirán el Mundial 2026 en diferentes regiones.

Opciones de streaming

FOX One

Fubo

Peacock

ViX

Aplicaciones oficiales de los operadores de TV

Plataformas móviles y Smart TV compatibles