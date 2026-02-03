CD Olimpia y Club América se enfrentarán este martes 03 de febrero por la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf 2026, mejor conocida como la Concachampions. El equipo hondureño llega a la contienda tras clasificar como uno de los cuatro semifinalistas de la Copa Centroamericana 2025, mientras que el combinado mexicano aseguró su cupo tras coronarse campeones del Apertura 2024 de la Liga MX y buscará quitarse el mal sabor de boca de haber sido eliminados en los cuartos de final de la edición dle año pasado. Si quieres saber a qué hora juega Messi y qué canal transmite CD Olimpia vs. Club América en vivo por la Copa de Campeones de Concacaf 2026, en este artículo te compartiremos estos detalles especialmente si resides en Estados Unidos (USA), México y el resto del mundo.

¿A qué hora juega CD Olimpia vs. Club América en vivo por la Copa de Campeones de Concacaf 2026 desde USA?

Aquí te compartimos los horarios en Estados Unidos para ver el partido de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026 entre CD Olimpia y Club América que se jugará este martes 03 de febrero desde el Estadio Nacional “Chelato Uclés” de Tegucigalpa (Honduras):

9:00 p.m. - Hora del Este (ET)

8:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

7:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

6:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora juega CD Olimpia vs. Club América en vivo por la Copa de Campeones de Concacaf 2026 desde México?

El encuentro entre CD Olimpia y Club América por la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de CONCACAF 2026 desde el Chelato Uclés de Tegucigalpa (Honduras) empezará desde las 8:00 pm (Tiempo del Centro) / 7:00 pm (La Paz, Baja California Sur, y Tijuana, Baja California).

¿A qué hora juega CD Olimpia vs. Club América en vivo por la Copa de Campeones de Concacaf 2026 desde el Sudamérica?

A continuación, te compartimos los horarios para el resto de Sudamérica del choque de ida por la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup 2026 entre CD Olimpia y Club América desde el Estadio Nacional “Chelato Uclés” de Tegucigalpa (Honduras):

Argentina - 11:00 pm

Brasil - 11:00 pm

Chile - 11:00 pm

Paraguay - 11:00 pm

Uruguay - 11:00 pm

Colombia - 9:00 pm

Ecuador - 9:00 pm

Perú - 9:00 pm

Bolivia - 10:00 pm

Venezuela - 10:00 pm

¿Qué canal transmite CD Olimpia vs. Club América por TV y streaming desde USA?

El partido CD Olimpia vs. Club América válido por la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 podrá verse en USA a través de las señales de TV / Streaming de Fox Sports 2, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.

¿Cómo ver el partido CD Olimpia vs. Club América por TV y streaming desde México?

El duelo CD Olimpia vs. Club América válido por la ida de la Ronda 1 de la Concachampions 2026 será transmitido en México única y exclusivamente por Internet por el canal oficial de YouTube de la CONCACAF.

¿Cómo ver el partido CD Olimpia vs. Club América por TV y streaming desde Honduras?

El encuentro CD Olimpia vs. Club América correspondiente a la ida de la Ronda 1 de la Copa de Campeones CONCACAF 2026 será transmitido en Honduras a través de ESPN Norte por televisión y Disney+ Premium Norte vía streaming.