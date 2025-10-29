TEGUCIGALPA (HONDURAS), 30/10/2025.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido entre CD Olimpia y LDA Alajuelense este jueves 30 de octubre por la semifinal de la Copa Centroamericana 2025 desde el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG
El Club Deportivo Olimpia y la Liga Deportiva Alajuelense (LDA) se enfrentan nuevamente este jueves 30 de octubre en el esperado partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025. El estadio Chelato Uclés, en Tegucigalpa, será el escenario donde se definirá al finalista del torneo, en un duelo cargado de historia, rivalidad y emoción futbolera. El encuentro se disputará a las 20:00 horas tanto en Tegucigalpa como en San José (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT). En esta nota encontrarás los horarios exactos y los canales de transmisión para seguir el partido en tu Smart TV, tableta, computadora o celular, según el país en que te encuentres.

En Honduras y Costa Rica, el partido será transmitido en vivo por ESPN y Disney+ Premium, plataformas que también llevarán la señal al resto de Latinoamérica.

En México estará disponible a través de Tubi TV y FOX Sports, mientras que en Canadá se podrá seguir por OneSoccer.

Por otro lado, en los Estados Unidos se verá GRATIS en streaming por Concacaf Go en YouTube.

Para quienes se encuentren en España, Italia, Francia, Alemania o el resto de Europa, será necesario contar con una VPN legal para acceder a la señal de ESPN.

¿A qué hora juega y qué canal transmite CD Olimpia vs. LDA Alajuelense por Copa Centroamericana 2025?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Costa Rica20:00ESPN y Disney Plus Premium
Estados Unidos10 pm ET / 7 pm PTConcacaf Go (YouTube)
México20:00TUDN y FOX Sports
Honduras20:00ESPN y Disney Plus Premium
Nicaragua20:00ESPN y Disney Plus Premium
Guatemala20:00ESPN y Disney Plus Premium
El Salvador20:00ESPN y Disney Plus Premium
Panamá21:00ESPN y Disney Plus Premium
República Dominicana22:00ESPN y Disney Plus Premium
Puerto Rico22:00ESPN y Disney Plus Premium
