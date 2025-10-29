El Club Deportivo Olimpia y la Liga Deportiva Alajuelense (LDA) se enfrentan nuevamente este jueves 30 de octubre en el esperado partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025. El estadio Chelato Uclés, en Tegucigalpa, será el escenario donde se definirá al finalista del torneo, en un duelo cargado de historia, rivalidad y emoción futbolera. El encuentro se disputará a las 20:00 horas tanto en Tegucigalpa como en San José (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT) . En esta nota encontrarás los horarios exactos y los canales de transmisión para seguir el partido en tu Smart TV, tableta, computadora o celular, según el país en que te encuentres.

En Honduras y Costa Rica, el partido será transmitido en vivo por ESPN y Disney+ Premium, plataformas que también llevarán la señal al resto de Latinoamérica.

En México estará disponible a través de Tubi TV y FOX Sports, mientras que en Canadá se podrá seguir por OneSoccer.

Por otro lado, en los Estados Unidos se verá GRATIS en streaming por Concacaf Go en YouTube.

Para quienes se encuentren en España, Italia, Francia, Alemania o el resto de Europa, será necesario contar con una VPN legal para acceder a la señal de ESPN.

¿A qué hora juega y qué canal transmite CD Olimpia vs. LDA Alajuelense por Copa Centroamericana 2025?

Países Horario Canales TV / Streaming Costa Rica 20:00 ESPN y Disney Plus Premium Motagua 20:00 ESPN y Disney Plus Premium Estados Unidos 10 pm ET / 7 pm PT Concacaf Go (YouTube) México 20:00 TUDN y FOX Sports Honduras 20:00 ESPN y Disney Plus Premium Nicaragua 20:00 ESPN y Disney Plus Premium Guatemala 20:00 ESPN y Disney Plus Premium El Salvador 20:00 ESPN y Disney Plus Premium Panamá 21:00 ESPN y Disney Plus Premium República Dominicana 22:00 ESPN y Disney Plus Premium Puerto Rico 22:00 ESPN y Disney Plus Premium