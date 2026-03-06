¡Hala Madrid! Mira a qué hora juega y qué canal transmite Celta vs. Real Madrid hoy por LaLiga. No te pierdas el duelo merengue desde EE. UU., México o España con nuestra guía de canales y horarios. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
El Real Madrid de Álvaro Arbeloa llega herido a Balaídos este viernes 6 de marzo por la Jornada 27 de LaLiga EA Sports 2026 tras dos derrotas consecutivas ante Osasuna y Getafe, lo que los ha dejado a cuatro puntos del FC Barcelona. Con la baja de Kylian Mbappé y la grave lesión de Rodrygo, los merengues no tienen margen de error si quieren pelear el título del campeonato español. Por su parte, el Celta de Vigo vive un gran momento en la sexta posición y sueña con repetir la victoria que logró en el Santiago Bernabéu el pasado diciembre. Será un duelo de alta tensión donde los blancos deben demostrar su jerarquía como el mejor visitante del torneo para evitar que la temporada se les escape. Aquí te detallo a qué hora juegan y qué canales van a transmitir este enfrentamiento crucial que definirá el futuro inmediato de la “Casa Blanca” antes de su choque contra el Manchester City de Pep Guardiola por la Champions League.

Los “Sky Blues” gallegos vienen de cuatro triunfos al hilo y no serán un rival fácil, especialmente con la motivación de subir al quinto puesto de la tabla. Asimismo, el Celta busca romper una racha de más de una década sin vencer al Madrid en casa, mientras que Arbeloa confía en recuperar la solidez defensiva perdida. La atención del mundo estará puesta en Vigo para ver si el gigante despierta o si los celestes dan otro golpe de autoridad. Con el liderato en juego y la presión del Barça aumentando, cada minuto en el césped de Balaídos valdrá oro para ambos equipos en esta fecha 27 de LaLiga.

Sigue la transmisión de ESPN para ver el partido Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO EN DIRECTO este viernes 6 de marzo por LaLiga. (Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Composición Mag)
¿A qué hora juega Celta de Vigo vs. Real Madrid por LaLiga 2026?

Mira la transmisión del partido de Celta de Vigo vs. Real Madrid, este viernes 6 de marzo a partir de las 9:00 p.m. de España, 2:00 p.m. Ciudad de México o 3:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos. Revisa todos los detalles para que puedas seguir el minuto a minuto de este encuentro por la Jornada 27 de LaLiga de España, donde los merengues se ubican a cuatro puntos de distancia del puntero Barcelona.

PaísHorario
Argentina5:00 p.m.
Bolivia4:00 p.m.
Chile5:00 p.m.
Colombia3:00 p.m.
Ecuador3:00 p.m.
Centroamérica2:00 p.m.
Paraguay5:00 p.m.
Perú3:00 p.m.
Uruguay5:00 p.m.
Venezuela4:00 p.m.

¿Qué canal transmite Celta de Vigo vs. Real Madrid por LaLiga 2026?

Desde España, podrás ver el juego de Celta de Vigo vs. Real Madrid a través de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV); LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).

Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports, Sky Plus e Izzi, y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

PaísCanales de TV / Streaming
ArgentinaESPN y Disney+ Premium
BoliviaESPN y Disney+ Premium
ChileESPN y Disney+ Premium
ColombiaESPN y Disney+ Premium
EcuadorESPN y Disney+ Premium
CentroaméricaSky Sports Norte
ParaguayESPN y Disney+ Premium
PerúESPN y Disney+ Premium
UruguayESPN y Disney+ Premium
VenezuelaESPN, Disney+ Premium e inter
Conoce qué canales de TV y dónde ver señal online el partido Real Madrid - Celta de Vigo EN VIVO este viernes 6 de marzo. (Foto: Composición Mag)
Celta de Vigo vs. Real Madrid EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: Viernes, 6 de marzo de 2026
  • Lugar: Estadio Abanca Balaídos, Vigo
  • Horario: 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX
  • Canal TV: M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD y Vamos 2 (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA)
  • Streaming: Movistar Plus+ (España) / Sky Plus+ e Izzi (México) / ESPN Select y Fubo TV (USA)
