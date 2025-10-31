Todo listo para una nueva edición del Clásico Regio. Este sábado 1 de noviembre, Monterrey recibirá a Tigres en el Estadio Bancomer de Nuevo León, en el duelo más destacado de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Tigres marcha segundo con 32 puntos y Monterrey quinto con 30 unidades, por lo que un triunfo será crucial para mantenerse lo más alto posible de cara a los playoffs. Aquí te cuento a qué hora inicia y qué canal de TV transmitirá el duelo.
¿Qué canal transmite CF Monterrey vs. Tigres UANL EN VIVO en TV abierta de México?
La transmisión del juego de CF Monterrey vs. Tigres UANL en TV abierta desde México será a través del Canal 5 de Televisa, única opción sin costo que estará disponible para esta edición del Clásico Regio del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
Además, podrás seguirlo minuto a minuto a través de TUDN en TV de paga o ViX Premium en streaming online, siendo estas las dos últimas opciones oficiales para ver el juego de CF Monterrey vs. Tigres UANL de este sábado 1 de noviembre.
¿A qué hora juega CF Monterrey vs. Tigres por el Clásico Regio?
No te pierdas la transmisión del Clásico Regio 2025 de CF Monterrey vs. Tigres UANL EN VIVO a partir de las 7:05 p.m. Centro de México o desde las 6:05 p.m. hora Baja California. Atento a la programación local para que puedas seguirlo desde el primer minuto y no perderte ni un solo detalle de este Clásico Regio 2025.
Monterrey vs. Tigres: posibles alineaciones
- Monterrey: Luis Cárdenas, Ricardo Chávez, Stefan Medina, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga, Luis Reyes, Jorge Rodríguez, Michell Rodríguez, Sergio Canales, Lucas Ocampos, Germán Berterame.
- Tigres: Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán, Romulo, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Ozziel Herrera, Juan Brunetta y Ángel Correa.
Monterrey vs. Tigres EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: sábado 1 de noviembre de 2025
- Lugar: Estadio BBVA Bancomer
- Hora: 7:05 p.m. Centro de México
- Canal TV: Canal 5 y TUDN
- Streaming: ViX Premium