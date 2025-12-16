El Real Madrid, con la duda de Kylian Mbappé en el once inicial, visita al modesto CF Talavera, de la Primera Federación (tercera división del fútbol español), por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025-26. El partido se jugará este miércoles 17 de diciembre en el Estadio Municipal El Prado, en Talavera de la Reina, Toledo (España), desde las 17:00 horas de Buenos Aires y las 21:00 horas del horario peninsular.​

Si quieres saber a qué hora empieza y en qué canal ver Talavera vs. Real Madrid en tu país, aquí encontrarás la guía completa de TV y streaming en vivo de la Copa del Rey 2025-26.​

¿Dónde ver Real Madrid — CF Talavera en España?

En España, el partido Real Madrid vs. CF Talavera por la Copa del Rey 2025-26 se podrá ver en TV en abierto por TVE La 1. Además, estará disponible por streaming a través de RTVE Play, Movistar Plus y fuboTV.​

¿Dónde ver Real Madrid — CF Talavera en Estados Unidos y México?

En Estados Unidos, el duelo de los merengues se transmitirá por ESPN Select (anteriormente ESPN+), fuboTV y ESPN App. En México, el encuentro contará con cobertura exclusiva a través de SKY Sports HD y SKY Plus.​

¿Dónde ver Real Madrid — CF Talavera en Sudamérica?

En Argentina, Flow Sports tendrá los derechos para pasar el Real Madrid vs. CF Talavera, mientras que en Uruguay se verá por Flow TV. En Paraguay irá por Flow Sports; en Perú, por América Televisión (Canal 4); en Venezuela, por Meridiano Televisión e Inter; en Ecuador, por El Canal del Fútbol (ECDF); y en Colombia, por Win Sports, Deportes RCN y Win Play.​

¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. CF Talavera por la final de la Copa del Rey 2025?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV / STREAMING España 21:00 TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus y FuboTV Estados Unidos 3 p.m. ET / 12 p.m. PT ESPN Select, fuboTV y ESPN App México 14:00 SKY Sports HD y SKY Plus Perú 15:00 América Televisión Colombia 15:00 Win Sports, Deportes RCN y Win Play Ecuador 15:00 El Canal del Fútbol (ECDF) Venezuela 16:00 Meridiano TV e Inter Argentina 17:00 Flow Sports Paraguay 17:00 Flow Sports Uruguay 17:00 Flow Sports Brasil 17:00 ESPN Brazil, Zapping TV, Claro TV+, Disney Plus Premium, SKY Plus y Vivo Play