TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO (ESPAÑA), 17/12/2025.- Lista de canales TV y plataformas online para seguir el partido entre CF Talavera y Real Madrid este miércoles 17 de diciembre por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025 desde el Estadio Municipal El Prado. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTO DE ANDER GILLENEA (AFP)
El Real Madrid, con la duda de Kylian Mbappé en el once inicial, visita al modesto CF Talavera, de la Primera Federación (tercera división del fútbol español), por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025-26. El partido se jugará este miércoles 17 de diciembre en el Estadio Municipal El Prado, en Talavera de la Reina, Toledo (España), desde las 17:00 horas de Buenos Aires y las 21:00 horas del horario peninsular.​

Si quieres saber a qué hora empieza y en qué canal ver Talavera vs. Real Madrid en tu país, aquí encontrarás la guía completa de TV y streaming en vivo de la Copa del Rey 2025-26.​

¿Dónde ver Real Madrid — CF Talavera en España?

En España, el partido Real Madrid vs. CF Talavera por la Copa del Rey 2025-26 se podrá ver en TV en abierto por TVE La 1. Además, estará disponible por streaming a través de RTVE Play, Movistar Plus y fuboTV.​

¿Dónde ver Real Madrid — CF Talavera en Estados Unidos y México?

En Estados Unidos, el duelo de los merengues se transmitirá por ESPN Select (anteriormente ESPN+), fuboTV y ESPN App. En México, el encuentro contará con cobertura exclusiva a través de SKY Sports HD y SKY Plus.​

¿Dónde ver Real Madrid — CF Talavera en Sudamérica?

En Argentina, Flow Sports tendrá los derechos para pasar el Real Madrid vs. CF Talavera, mientras que en Uruguay se verá por Flow TV. En Paraguay irá por Flow Sports; en Perú, por América Televisión (Canal 4); en Venezuela, por Meridiano Televisión e Inter; en Ecuador, por El Canal del Fútbol (ECDF); y en Colombia, por Win Sports, Deportes RCN y Win Play.​

¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. CF Talavera por la final de la Copa del Rey 2025?

PAÍSESHORARIOSCANALES TV / STREAMING
España21:00TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus y FuboTV
Estados Unidos3 p.m. ET / 12 p.m. PTESPN Select, fuboTV y ESPN App
México14:00SKY Sports HD y SKY Plus
Perú15:00América Televisión
Colombia15:00Win Sports, Deportes RCN y Win Play
Ecuador15:00El Canal del Fútbol (ECDF)
Venezuela16:00Meridiano TV e Inter
Argentina17:00Flow Sports
Paraguay17:00Flow Sports
Uruguay17:00Flow Sports
Brasil17:00ESPN Brazil, Zapping TV, Claro TV+, Disney Plus Premium, SKY Plus y Vivo Play
