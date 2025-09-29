La Selección Chilena Sub-20 continúa su camino en el Grupo A del Mundial Sub-20 2025 y esta vez se enfrenta a Japón en el Estadio Nacional de Santiago. El equipo de Nicolás Córdova llega motivado tras vencer 2-1 a Nueva Zelanda, mientras que los nipones también debutaron con victoria 2-0 ante Egipto, lo que convierte este duelo en clave para definir posiciones.

El compromiso se jugará hoy, martes 30 de septiembre, y tendrá transmisión en distintos países a través de canales de TV y plataformas de streaming. Un triunfo dejaría a la Roja muy cerca de los octavos de final, considerando que avanzan los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

¿A qué hora juega Chile vs. Japón por el Mundial Sub-20?

El partido entre Chile y Japón se disputará este martes 30 de septiembre a las 20:00 (hora local de Chile) en el Estadio Nacional. Revisa aquí los horarios en distintos países:

País Hora Chile 20:00 USA (ET) 19:00 México (CDMX) 17:00 Argentina 20:00 España 01:00 (del 1 de octubre)

¿Qué canal transmite Chile vs. Japón EN VIVO?

El encuentro se podrá ver en varios países a través de canales de TV y streaming oficiales. Estas son las opciones confirmadas:

País / Región Canal / Plataforma Chile Chilevisión, DSports, DGO Sudamérica DSports, DGO USA fuboTV, Peacock, Fox Sports, Amazon Prime Video, Telemundo Deportes México DSports, DGO España DSports Mundial FIFA+