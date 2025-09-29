La Selección Chilena Sub-20 continúa su camino en el Grupo A del Mundial Sub-20 2025 y esta vez se enfrenta a Japón en el Estadio Nacional de Santiago. El equipo de Nicolás Córdova llega motivado tras vencer 2-1 a Nueva Zelanda, mientras que los nipones también debutaron con victoria 2-0 ante Egipto, lo que convierte este duelo en clave para definir posiciones.
El compromiso se jugará hoy, martes 30 de septiembre, y tendrá transmisión en distintos países a través de canales de TV y plataformas de streaming. Un triunfo dejaría a la Roja muy cerca de los octavos de final, considerando que avanzan los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.
¿A qué hora juega Chile vs. Japón por el Mundial Sub-20?
El partido entre Chile y Japón se disputará este martes 30 de septiembre a las 20:00 (hora local de Chile) en el Estadio Nacional. Revisa aquí los horarios en distintos países:
|País
|Hora
|Chile
|20:00
|USA (ET)
|19:00
|México (CDMX)
|17:00
|Argentina
|20:00
|España
|01:00 (del 1 de octubre)
¿Qué canal transmite Chile vs. Japón EN VIVO?
El encuentro se podrá ver en varios países a través de canales de TV y streaming oficiales. Estas son las opciones confirmadas:
|País / Región
|Canal / Plataforma
|Chile
|Chilevisión, DSports, DGO
|Sudamérica
|DSports, DGO
|USA
|fuboTV, Peacock, Fox Sports, Amazon Prime Video, Telemundo Deportes
|México
|DSports, DGO
|España
|DSports
|Mundial
|FIFA+