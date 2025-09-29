Chile vs. Japón EN VIVO hoy por el Mundial Sub-20: conoce el horario del partido y qué canal transmite en USA, México y España. (Diseño: Mag)
Andrés Manrique
La Selección Chilena Sub-20 continúa su camino en el Grupo A del Mundial Sub-20 2025 y esta vez se enfrenta a Japón en el Estadio Nacional de Santiago. El equipo de Nicolás Córdova llega motivado tras vencer 2-1 a Nueva Zelanda, mientras que los nipones también debutaron con victoria 2-0 ante Egipto, lo que convierte este duelo en clave para definir posiciones.

El compromiso se jugará hoy, martes 30 de septiembre, y tendrá transmisión en distintos países a través de canales de TV y plataformas de streaming. Un triunfo dejaría a la Roja muy cerca de los octavos de final, considerando que avanzan los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

¿A qué hora juega Chile vs. Japón por el Mundial Sub-20?

El partido entre Chile y Japón se disputará este martes 30 de septiembre a las 20:00 (hora local de Chile) en el Estadio Nacional. Revisa aquí los horarios en distintos países:

PaísHora
Chile20:00
USA (ET)19:00
México (CDMX)17:00
Argentina20:00
España01:00 (del 1 de octubre)

¿Qué canal transmite Chile vs. Japón EN VIVO?

El encuentro se podrá ver en varios países a través de canales de TV y streaming oficiales. Estas son las opciones confirmadas:

País / RegiónCanal / Plataforma
ChileChilevisión, DSports, DGO
SudaméricaDSports, DGO
USAfuboTV, Peacock, Fox Sports, Amazon Prime Video, Telemundo Deportes
MéxicoDSports, DGO
EspañaDSports
MundialFIFA+
Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.

