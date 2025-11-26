La Liguilla MX Apertura 2025 inicia con un electrizante choque de Cuartos de Final entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul, prometiendo un duelo de alto calibre entre dos de los clubes más grandes de México. El Rebaño Sagrado, que cerró en sexta posición, buscará aprovechar su condición de local para la ida de la serie, que se disputará el jueves 27 de noviembre en el Estadio Akron a las 8:07 PM (Tiempo del Centro de México) / 9:07 PM ET en Estados Unidos.

A pesar de que La Máquina Celeste posee una de las plantillas más poderosas del torneo, Chivas llega con un gran impulso tras un cierre de fase regular impecable. La vuelta de esta histórica rivalidad se jugará el domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México a las 7:00 PM (Centro) / 8:00 PM ET. Este enfrentamiento, que reedita los Cuartos de Final del Apertura 2006 donde Chivas avanzó con un global de 4-2, es imperdible para los aficionados de la Liga MX.

Chivas de Guadalajara y Cruz Azul se verán las caras en los cuartos de final de la Liga MX 2025 en una eliminatoria de ida y vuelta. | Crédito: Composición Mag

¿A qué hora ver EN VIVO Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por el Play In de Liga MX 2025 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2025 este jueves 27 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 21:07

Estados Unidos (CT): 20:07

Estados Unidos (MT): 19:07

Estados Unidos (PT): 18:07

México (CDMX): 20:07

Argentina: 23:07

Brasil (Brasilia): 23:07

Uruguay: 23:07

Chile (Santiago): 23:07

Paraguay: 23:07

Bolivia: 22:07

Venezuela: 22:07

Ecuador: 21:07

Perú: 21:07

Colombia: 21:07

Una de las eliminatorias más interesantes de toda la liguilla del Apertura 2025 será la que enfrentará a Cruz Azul con Chivas (Foto: Composición MAG)

¿Qué canal transmite EN VIVO Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por cuartos de final de Liga MX 2025?

Este jueves 27 de noviembre de 2025 se podrá ver Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2025. Si te encuentras en México, Estados Unidos o Puerto Rico, te alegrará saber que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de los siguientes canales y servicios de streaming.

México: Amazon Prime Video

Estados Unidos: Bet365

Puerto Rico: Bet365

Alineaciones posibles del Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul

Club Deportivo Guadalajara: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, José Castillo Pérez, Bryan González Oliván; Gilberto Sepúlveda, Omar Govea, Fernando González, Richy Ledezma; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez; Armando González Alba.

Raúl Rangel; Daniel Aguirre, José Castillo Pérez, Bryan González Oliván; Gilberto Sepúlveda, Omar Govea, Fernando González, Richy Ledezma; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez; Armando González Alba. Club de Fútbol Cruz Azul: Kevin Mier; Willer Ditta, Erik Lira, Jesús Orozco; Jorge Sánchez Ramos, Ángel Jeremy Márquez Castañeda, Carlos Rodríguez, Omar Campos; José Paradela, Mateusz Bogusz; Gabriel Matías Fernández.