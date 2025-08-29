Chivas de Guadalajara y Cruz Azul, serán protagonistas del juego más importante del calendario de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MAX. Ambos se enfrentarán viven situaciones distintas en la tabla general previo al duelo a jugarse este sábado 30 de agosto en el Estadio Akron del municipio de Zapopan, Jalisco (México). ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego del Rebaño Sagrado y la Máquina Cementera? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

En México, Prime Video asume la transmisión exclusiva del Chivas vs. Cruz Azul a partir de las 19:07 horas del Tiempo de Centro . Esto se debe a que el club denominado como el “Rebaño Sagrado” tiene un acuerdo vigente con la plataforma streaming para televisar sus partidos cada vez que jueguen como local.

En ese sentido, debes tener una suscripción activa en Prime Video, cuyo costo es de $99 pesos por el plan mensual y otro de $899 pesos por el anual , para poder ver este vibrante partido de la Liga MX. De esta forma, verás el juego en diversos dispositivos como Smart TV, Fire TV, teléfono celular, PC o Tablets.

Por otro lado, si vives en los Estados Unidos —o en Puerto Rico— y quieres ver el duelo Chivas de Guadalajara-Cruz Azul, te cuento que tendrás diversas opciones para ver este apasionante partido como fubo —antes fuboTV—, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, Telemundo y UNIVERSO. La hora del inicio del evento se dará a las 9:07 pm ET (6:07 pm PT).

Si te encuentras en otro países del extranjero, deberás a recurrir a una VPN legal y segura –no te recomendamos opciones gratuitas como extensiones porque pueden almacenar virus— para poder mirar del Chivas contra Cruz Azul.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por Liga MX 2025?

Países Horario Canales TV / Streaming México 19:07 Amazon Prime Video Estados Unidos 9:07 pm ET / 6:07 pm PT fubo, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, Telemundo y UNIVERSO Puerto Rico 21:07 NAICOM, Telemundo y UNIVERSO