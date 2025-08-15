El Club Deportivo Guadalajara regresa al Estadio Akron con la obligación de sumar tres puntos tras su reciente derrota frente a Santos Laguna. En la Jornada 5 del Apertura 2025, el Rebaño Sagrado se enfrenta a los Bravos de Juárez, un duelo que podría marcar un punto de inflexión en el arranque del campeonato.

Los dirigidos por Gabriel Milito no lograron iniciar la Liga MX con el pie derecho y cayeron 1-0 en Torreón, dejando dudas sobre su funcionamiento ofensivo. Ahora, ante su afición, el equipo busca mostrar una cara distinta y reafirmar su fortaleza como local.

Por su parte, Juárez FC llega con un inicio sólido y la intención de dar la sorpresa en Guadalajara. El equipo fronterizo sabe que un triunfo fuera de casa podría impulsarlos en la tabla, por lo que no regalarán nada en este enfrentamiento.

Chivas busca sumar tres puntos en casa ante Juárez FC en la Jornada 5 del Apertura 2025. (Imagen: X / @ChivasMX_futbol)

¿A qué hora se jugará Chivas vs. Juárez en la Liga MX 2025?

El duelo entre Chivas de Guadalajara y Juárez FC se disputará el sábado 16 de agosto de 2025 en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2025.

Horarios:

19:00 horas (Tiempo del Este, USA)

17:00 horas (Tiempo del Centro de México)

¿Dónde y cómo ver Chivas vs. Juárez EN VIVO por TV y streaming?

En México, la transmisión será exclusivamente por Amazon Prime Video (streaming).

En Estados Unidos, los fanáticos podrán ver el partido por:

Televisión: Telemundo y Universo

y Streaming online: Fubo y Peacock