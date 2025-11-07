Chivas de Guadalajara y Rayados de Monterrey se enfrentan este sábado en un duelo por la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con el Estadio Akron como escenario principal. El encuentro marcará el cierre de la fase regular, con ambos clubes peleando por asegurar su clasificación directa a la Liguilla.

El cuadro de Chivas de Guadalajara llega en la sexta posición con 26 puntos, luego de una victoria por 1-0 ante Pachuca gracias al gol de González. Los dirigidos por Fernando Gago buscan sostener su lugar en la parte alta pese a la ausencia de Romo, quien fue expulsado en la última jornada.

Por su parte, Rayados de Monterrey suma 31 unidades y ocupa la quinta plaza. Los regiomontanos vienen de empatar 1-1 frente a Tigres, con anotación de penal de Canales. El equipo no contará con Rodríguez, expulsado en el clásico, y llega con la necesidad de cerrar fuerte para asegurar el pase directo a cuartos.

El partido Chivas vs. Monterrey EN VIVO se jugará este sábado 8 de noviembre a las 18:00 horas (CDMX) , con transmisión oficial para México, Estados Unidos, España y gran parte de Latinoamérica. Revisa a continuación los horarios y canales por país.

¿A qué hora juega Chivas vs. Monterrey hoy?

País / Zona Hora local México – Centro (CDMX, Monterrey, Guadalajara) 17:00 Estados Unidos – Este (Nueva York, Miami) 18:00 Estados Unidos – Central (Chicago, Dallas) 17:00 Estados Unidos – Montaña (Denver, Phoenix) 16:00 Estados Unidos – Pacífico (Los Ángeles, Seattle) 15:00 Argentina / Chile / Uruguay / Paraguay 20:00 Bolivia / Venezuela 19:00 Perú / Colombia / Ecuador 18:00 España – Madrid (UTC +1) 0:00 (dom 9/11)

¿Qué canal transmite Chivas vs. Monterrey EN VIVO?

Territorio Canal / Plataforma México Amazon Prime Video Estados Unidos Telemundo, fuboTV Latinoamérica (sin México) Sin señal confirmada por TV España Por confirmar