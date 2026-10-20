Chivas vs Necaxa abre la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX este martes 20 de octubre en el Estadio Akron. El encuentro pone en marcha la última fecha doble de la fase regular, en una semana que puede marcar el rumbo de ambos equipos en el cierre del torneo. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la guía de horarios, canales de TV señal abierta y streaming online desde México y Estados Unidos para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.
Chivas llega al duelo ante Necaxa con cuatro partidos sin ganar en la Liga MX, una racha que pone bajo presión al Rebaño en la recta final del torneo. Con la Liguilla cada vez más cerca, el conjunto rojiblanco necesita recuperar contundencia y resultados para sostener sus aspiraciones al título.
Necaxa, por su parte, acumula 10 encuentros sin conocer la victoria y no gana desde la jornada 2, cuando venció 2-1 a Monterrey. La llegada de Juan Reynoso ha dejado señales de mejoría, pero los Rayos siguen sin traducirlas en triunfos. El empate 3-3 ante Pachuca expuso esa tarea pendiente: tuvieron una ventaja de dos goles y terminaron cediendo dos puntos por la falta de oficio para cerrar el partido, como reconoció el propio técnico peruano.
¿A qué hora juega Chivas vs. Necaxa EN VIVO HOY por el Tornero Apertura 2026?
El Chivas de Guadalajara vs. Necaxa se jugará el martes 20 de octubre de 2026 a las 18:07 horas, tiempo de la Ciudad de México, en el Estadio Akron. El calendario oficial de Necaxa confirma la fecha y el horario del encuentro correspondiente al Apertura 2026 de la Liga MX.
En Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Aguascalientes, el partido comenzará a las 18:07 horas. En Tijuana, Hermosillo, Culiacán y La Paz, los aficionados deberán conectarse una hora antes: a las 17:07. Por su parte, Cancún, Playa del Carmen, Reynosa y Matamoros tendrán el inicio a las 19:07. Las diferencias responden a los husos horarios de México y al horario estacional que todavía aplican algunas localidades fronterizas.
|Ciudad o ciudades
|Estado o entidad
|Hora local
|Ciudad de México
|Ciudad de México
|18:07
|Guadalajara y Zapopan
|Jalisco
|18:07
|Monterrey
|Nuevo León
|18:07
|Puebla
|Puebla
|18:07
|Toluca
|Estado de México
|18:07
|León
|Guanajuato
|18:07
|Querétaro
|Querétaro
|18:07
|Aguascalientes
|Aguascalientes
|18:07
|San Luis Potosí
|San Luis Potosí
|18:07
|Mérida
|Yucatán
|18:07
|Chihuahua
|Chihuahua
|18:07
|Ciudad Juárez
|Chihuahua
|18:07
|Tijuana y Mexicali
|Baja California
|17:07
|Hermosillo
|Sonora
|17:07
|Culiacán y Mazatlán
|Sinaloa
|17:07
|La Paz y Los Cabos
|Baja California Sur
|17:07
|Cancún y Playa del Carmen
|Quintana Roo
|19:07
|Reynosa y Matamoros
|Tamaulipas
|19:07
En Estados Unidos, el encuentro comenzará a las 8:07 p. m. del Este, 7:07 p. m. del Centro, 6:07 p. m. de la Montaña y 5:07 p. m. del Pacífico. El 20 de octubre todavía estará vigente el horario de verano en las zonas que lo aplican; el cambio al horario estándar será el 1 de noviembre de 2026.
|Estado o grupo de estados
|Ciudades o zona de referencia
|Hora local del martes 20
|Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine
|Nueva York, Newark, Boston y demás ciudades
|8:07 p. m.
|Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Virginia Occidental, Ohio, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia
|Filadelfia, Baltimore, Richmond, Columbus, Charlotte y Atlanta
|8:07 p. m.
|Florida
|Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville
|8:07 p. m.
|Florida
|Pensacola y parte occidental del estado
|7:07 p. m.
|Michigan e Indiana
|Detroit, Indianápolis y mayor parte de ambos estados
|8:07 p. m.
|Michigan e Indiana
|Sectores que utilizan el horario del Centro
|7:07 p. m.
|Kentucky y Tennessee
|Louisville, Lexington y Knoxville, en la zona Este
|8:07 p. m.
|Kentucky y Tennessee
|Bowling Green, Nashville y Memphis, en la zona Centro
|7:07 p. m.
|Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Misuri, Arkansas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Oklahoma
|Chicago, Milwaukee, Minneapolis, Nueva Orleans y Oklahoma City
|7:07 p. m.
|Texas
|Houston, Dallas, Austin y San Antonio
|7:07 p. m.
|Texas
|El Paso y zona occidental que utiliza el horario de la Montaña
|6:07 p. m.
|Kansas, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur
|Sectores que utilizan el horario del Centro
|7:07 p. m.
|Kansas, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur
|Sectores que utilizan el horario de la Montaña
|6:07 p. m.
|Colorado, Utah, Nuevo México, Wyoming y Montana
|Denver, Salt Lake City, Albuquerque y demás ciudades
|6:07 p. m.
|Idaho
|Boise y zona sur
|6:07 p. m.
|Idaho
|Coeur d’Alene y zona norte
|5:07 p. m.
|Arizona
|Phoenix, Tucson y mayor parte del estado
|5:07 p. m.
|Arizona
|Territorio de la Nación Navajo que aplica horario de verano
|6:07 p. m.
|California, Washington y Nevada
|Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Seattle y Las Vegas
|5:07 p. m.
|Oregón
|Portland y mayor parte del estado
|5:07 p. m.
|Oregón y Nevada
|Ontario, Oregón, y West Wendover, Nevada, en horario de la Montaña
|6:07 p. m.
|Alaska
|Anchorage, Juneau y mayor parte del estado
|4:07 p. m.
|Alaska
|Islas Aleutianas que utilizan el huso Hawái-Aleutianas
|3:07 p. m.
|Hawái
|Honolulu y resto del estado
|2:07 p. m.
¿Qué canal transmite Chivas vs. Necaxa EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?
El Chivas de Guadalajara vs. Necaxa se podrá ver por Prime Video en México y por Universo y Peacock en Estados Unidos. El encuentro de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 se disputará el martes 20 de octubre en el Estadio Akron, a las 18:07 horas del centro de México.
|País
|Transmisión anunciada
|México
|Prime Video, mediante suscripción.
|Estados Unidos
|Telemundo y UNIVERSO en televisión; Peacock como opción de streaming.
En México, la opción anunciada para seguir el Chivas vs. Necaxa en vivo es Prime Video. Los aficionados necesitarán una suscripción activa para acceder a la transmisión por internet. Las guías consultadas no anuncian un canal de televisión abierta ni de cable para este encuentro, cuyo inicio está previsto para las 18:07 horas del centro del país.
En Estados Unidos, el partido se transmitirá en español por Universo en televisión de paga y por Peacock en streaming. Otra alternativa online es Fubo, mediante un paquete que incluya la señal de Universo. Aunque algunas previas mencionan Telemundo de forma general, la programación oficial del grupo señala específicamente Universo y Peacock para este compromiso