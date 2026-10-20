Chivas vs Necaxa abre la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX este martes 20 de octubre en el Estadio Akron . El encuentro pone en marcha la última fecha doble de la fase regular, en una semana que puede marcar el rumbo de ambos equipos en el cierre del torneo. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la guía de horarios, canales de TV señal abierta y streaming online desde México y Estados Unidos para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.

Chivas llega al duelo ante Necaxa con cuatro partidos sin ganar en la Liga MX, una racha que pone bajo presión al Rebaño en la recta final del torneo. Con la Liguilla cada vez más cerca, el conjunto rojiblanco necesita recuperar contundencia y resultados para sostener sus aspiraciones al título.

Necaxa, por su parte, acumula 10 encuentros sin conocer la victoria y no gana desde la jornada 2, cuando venció 2-1 a Monterrey. La llegada de Juan Reynoso ha dejado señales de mejoría, pero los Rayos siguen sin traducirlas en triunfos. El empate 3-3 ante Pachuca expuso esa tarea pendiente: tuvieron una ventaja de dos goles y terminaron cediendo dos puntos por la falta de oficio para cerrar el partido, como reconoció el propio técnico peruano.

¿A qué hora juega Chivas vs. Necaxa EN VIVO HOY por el Tornero Apertura 2026?

El Chivas de Guadalajara vs. Necaxa se jugará el martes 20 de octubre de 2026 a las 18:07 horas, tiempo de la Ciudad de México, en el Estadio Akron . El calendario oficial de Necaxa confirma la fecha y el horario del encuentro correspondiente al Apertura 2026 de la Liga MX.

En Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Aguascalientes, el partido comenzará a las 18:07 horas. En Tijuana, Hermosillo, Culiacán y La Paz, los aficionados deberán conectarse una hora antes: a las 17:07. Por su parte, Cancún, Playa del Carmen, Reynosa y Matamoros tendrán el inicio a las 19:07. Las diferencias responden a los husos horarios de México y al horario estacional que todavía aplican algunas localidades fronterizas.

Ciudad o ciudades Estado o entidad Hora local Ciudad de México Ciudad de México 18:07 Guadalajara y Zapopan Jalisco 18:07 Monterrey Nuevo León 18:07 Puebla Puebla 18:07 Toluca Estado de México 18:07 León Guanajuato 18:07 Querétaro Querétaro 18:07 Aguascalientes Aguascalientes 18:07 San Luis Potosí San Luis Potosí 18:07 Mérida Yucatán 18:07 Chihuahua Chihuahua 18:07 Ciudad Juárez Chihuahua 18:07 Tijuana y Mexicali Baja California 17:07 Hermosillo Sonora 17:07 Culiacán y Mazatlán Sinaloa 17:07 La Paz y Los Cabos Baja California Sur 17:07 Cancún y Playa del Carmen Quintana Roo 19:07 Reynosa y Matamoros Tamaulipas 19:07

En Estados Unidos, el encuentro comenzará a las 8:07 p. m. del Este, 7:07 p. m. del Centro, 6:07 p. m. de la Montaña y 5:07 p. m. del Pacífico. El 20 de octubre todavía estará vigente el horario de verano en las zonas que lo aplican; el cambio al horario estándar será el 1 de noviembre de 2026.

Estado o grupo de estados Ciudades o zona de referencia Hora local del martes 20 Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine Nueva York, Newark, Boston y demás ciudades 8:07 p. m. Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Virginia Occidental, Ohio, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia Filadelfia, Baltimore, Richmond, Columbus, Charlotte y Atlanta 8:07 p. m. Florida Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville 8:07 p. m. Florida Pensacola y parte occidental del estado 7:07 p. m. Michigan e Indiana Detroit, Indianápolis y mayor parte de ambos estados 8:07 p. m. Michigan e Indiana Sectores que utilizan el horario del Centro 7:07 p. m. Kentucky y Tennessee Louisville, Lexington y Knoxville, en la zona Este 8:07 p. m. Kentucky y Tennessee Bowling Green, Nashville y Memphis, en la zona Centro 7:07 p. m. Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Misuri, Arkansas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Oklahoma Chicago, Milwaukee, Minneapolis, Nueva Orleans y Oklahoma City 7:07 p. m. Texas Houston, Dallas, Austin y San Antonio 7:07 p. m. Texas El Paso y zona occidental que utiliza el horario de la Montaña 6:07 p. m. Kansas, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur Sectores que utilizan el horario del Centro 7:07 p. m. Kansas, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur Sectores que utilizan el horario de la Montaña 6:07 p. m. Colorado, Utah, Nuevo México, Wyoming y Montana Denver, Salt Lake City, Albuquerque y demás ciudades 6:07 p. m. Idaho Boise y zona sur 6:07 p. m. Idaho Coeur d’Alene y zona norte 5:07 p. m. Arizona Phoenix, Tucson y mayor parte del estado 5:07 p. m. Arizona Territorio de la Nación Navajo que aplica horario de verano 6:07 p. m. California, Washington y Nevada Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Seattle y Las Vegas 5:07 p. m. Oregón Portland y mayor parte del estado 5:07 p. m. Oregón y Nevada Ontario, Oregón, y West Wendover, Nevada, en horario de la Montaña 6:07 p. m. Alaska Anchorage, Juneau y mayor parte del estado 4:07 p. m. Alaska Islas Aleutianas que utilizan el huso Hawái-Aleutianas 3:07 p. m. Hawái Honolulu y resto del estado 2:07 p. m.

¿Qué canal transmite Chivas vs. Necaxa EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

El Chivas de Guadalajara vs. Necaxa se podrá ver por Prime Video en México y por Universo y Peacock en Estados Unidos. El encuentro de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 se disputará el martes 20 de octubre en el Estadio Akron, a las 18:07 horas del centro de México .

País Transmisión anunciada México Prime Video, mediante suscripción. Estados Unidos Telemundo y UNIVERSO en televisión; Peacock como opción de streaming.

En México, la opción anunciada para seguir el Chivas vs. Necaxa en vivo es Prime Video. Los aficionados necesitarán una suscripción activa para acceder a la transmisión por internet. Las guías consultadas no anuncian un canal de televisión abierta ni de cable para este encuentro, cuyo inicio está previsto para las 18:07 horas del centro del país.

En Estados Unidos, el partido se transmitirá en español por Universo en televisión de paga y por Peacock en streaming. Otra alternativa online es Fubo, mediante un paquete que incluya la señal de Universo. Aunque algunas previas mencionan Telemundo de forma general, la programación oficial del grupo señala específicamente Universo y Peacock para este compromiso