Uno de los duelos más atractivos de la sexta fecha del Apertura de la Liga MX es el Chivas de Guadalajara vs. Pachuca. Este emocionante partido se realizará este sábado 29 de agosto en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos no empezaron bien el campeonato; registran tres derrotas, por ahora se ubican en el puesto 14 con cuatro unidades. Por esa razón, con el aliento de su gente, busca su segundo triunfo.

Por su parte, Chivas de Guadalajara está en ascenso. De la mano de Gabriel Milito, el ‘Rebaño Sagrado’ empezó a encontrar la solidez en su juego. Están en la cuarta casilla con 10 puntos, a tres del líder América. En su visita al Hidalgo será la oportunidad perfecta para dar el golpe sobre la mesa.

¿A qué hora juega Chivas de Guadalajara vs. Pachuca en México y Estados Unidos?

Te presentamos los horarios del partido entre Chivas de Guadalajara contra Pachuca que se realizará este sábado 29 de agosto en el Estadio Hidalgo.

Horario en México

México Centro (CDMX, Guadalajara, Pachuca, Monterrey): 5:00 PM

Pacífico (Sinaloa, Sonora): 4:00 PM

Noroeste (Tijuana, Baja California): 4:00 PM

Sureste (Cancún, Quintana Roo): 6:00 PM

Horario en Estados Unidos

Pacífico (PT - Los Ángeles, San Francisco): 4:00 PM

Montaña (MT - Denver, Phoenix): 5:00 PM

Centro (CT - Chicago, Dallas, Houston): 6:00 PM

Este (ET - Nueva York, Miami): 7:00 PM

Horarios del Chivas de Guadalajara vs. Pachuca en el mundo

Costa Rica: 5:00 p. m.

El Salvador: 5:00 p. m.

Guatemala: 5:00 p. m.

Honduras: 5:00 p. m.

Nicaragua: 5:00 p. m.

Panamá: 6:00 p. m.

Colombia: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Perú: 6:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p. m.

Chile: 7:00 p. m.

Paraguay: 7:00 p. m.

República Dominicana: 7:00 p. m.

Venezuela: 7:00 p. m.

Argentina: 8:00 p. m.

Brasil (Brasilia): 8:00 p. m.

Uruguay: 8:00 p. m.

España (Península e Islas Baleares): 1:00 a. m. (madrugada del domingo 30 de agosto)

Islas Canarias: 12:00 p. m. (medianoche del domingo 30 de agosto)

¿Dónde ver Chivas de Guadalajara vs. Pachuca?

En México, la transmisión del partido entre Chivas contra Pachuca será transmitida EN VIVO por FOX One y FOX+. En Estados Unidos, el compromiso lo puedes ver por TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW y TUDN App.