El líder va por un nuevo triunfo y esta vez quiere hacerlo en casa. Este sábado 17 de enero, Chivas de Guadalajara recibirá a Querétaro en el Estadio Akron de Jalisco, donde quieren obtener los 3 puntos para mantenerse en la cima con puntaje perfecto. Aquí te dejo con los horarios y canales de transmisión para que puedas seguir este duelo de la Jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga MX 2026 desde México y USA .

¿A qué hora juega Chivas de Guadalajara vs. Querétaro EN VIVO desde México?

Si te encuentras en México, no te pierdas la transmisión de Chivas vs. Querétaro EN VIVO a partir de las 17:00 horas CDMX o 15:00 horas de Baja California.

¿A qué hora juega Chivas de Guadalajara vs. Querétaro EN VIVO desde USA?

La transmisión de Chivas vs. Querétaro desde Estados Unidos iniciará a partir de las 18:00 Tiempo del Este o 15:00 Tiempo del Pacífico, en lo que será el duelo de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026.

¿Qué canal transmite Chivas de Guadalajara vs. Querétaro EN VIVO?

Para aquellos que se encuentran en México, la transmisión de Chivas de Guadalajara vs. Querétaro va a través de Prime Video, mientras que desde Estados Unidos podrás seguirlo mediante Fox Deportes, Universo y Telemundo.

Estas son las alternativas oficiales para seguir el minuto a minuto del encuentro por la Jornada 3 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

Chivas vs. Querétaro EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 17 de enero de 2026

sábado 17 de enero de 2026 Lugar: Estadio Akron de Guadalajara

Estadio Akron de Guadalajara Horario: 17:00 hora CDMX / 18:00 ET en USA

17:00 hora CDMX / 18:00 ET en USA Canal TV: No disponible en México / Fox Deportes y Telemundo en USA

No disponible en México / Fox Deportes y Telemundo en USA Streaming: Prime Video México