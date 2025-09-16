Tras una satisfactoria victoria en el Clásico Nacional, las Chivas de Guadalajara quiere seguir en alza cuando reciban a los Tigres de la UANL este miércoles 17 de septiembre en un partido pendiente de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025 desde el Estadio Akron de Zapopan, Guadalajara (Jalisco). ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el juego en México, Estados Unidos y países de Centroamérica? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

En México, el partido entre Chivas de Guadalajara y Tigres de la UANL empieza a las 19:07 horas del Tiempo de Centro y será televisado por la plataforma online Amazon Prime Video, que tiene un costo de $99 pesos por el plan mensual y otro de $899 pesos por el anual . Sin embargo, los clientes nuevos pueden acceder a una prueba gratuita para poder disfrutar del juego del Rebaño Sagrado y Los Felinos. Este servicio streaming se encuentra disponible para televisores Smart TV, Fire TV, teléfonos celulares, PC y tablets.

Por otro lado, si vives en los Estados Unidos —o en Puerto Rico— y quieres ver el duelo Chivas de Guadalajara vs. Tigres de la UANL, te cuento que tendrás diversas opciones para ver este apasionante partido como fubo —antes fuboTV—, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, Telemundo y UNIVERSO. El juego inicia desde las 9:07 pm ET (6:07 pm PT).

En otros países, si no hay señal con derechos locales, se recomienda usar únicamente servicios y plataformas legales disponibles en la región. El uso de VPN debe cumplir las leyes y términos de servicio; no se aconsejan extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL por Liga MX 2025?

Países Horario Canales TV / Streaming México 19:07 Amazon Prime Video Estados Unidos 9:07 pm ET / 6:07 pm PT fubo, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, Telemundo y UNIVERSO Puerto Rico 21:07 NAICOM, Telemundo y UNIVERSO Costa Rica 19:07 — El Salvador 19:07 — Nicaragua 19:07 — Guatemala 19:07 — Honduras 19:07 — Panamá 20:07 — Rep. Dominicana 21:07 —