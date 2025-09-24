Club América y Atlético San Luis se miden este miércoles 24 de septiembre en un duelo clave por la jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el Estadio Alfonso Lastras, donde las Águilas de André Jardine intentarán volver al triunfo tras un empate ante Rayados y una derrota frente a Chivas. Enfrente estarán los potosinos, que llegan motivados tras golear a Santos Laguna y buscan meterse en la zona de play-in.

América y Atlético San Luis juegan por la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX. (Foto: América y San Luis en 'X')

¿A qué hora juega América vs Atlético San Luis en USA y Centroamérica?

México: 21:00 horas

21:00 horas Estados Unidos (ET): 23:00 horas

23:00 horas Estados Unidos (PT): 20:00 horas

20:00 horas Costa Rica: 21:00 horas

21:00 horas Honduras: 21:00 horas

21:00 horas El Salvador: 21:00 horas

21:00 horas Guatemala: 21:00 horas

21:00 horas Panamá: 22:00 horas

¿Qué canal transmite el partido en USA y México?

México

TV: ESPN

Streaming: Disney+

Estados Unidos

TV: TUDN

Streaming: ViX Premium (con prueba gratuita)

América vs. San Luis: así llegan al partido de Liga MX

El tricampeón de la Liga MX viene de campañas históricas al coronarse en el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024. Sin embargo, el reto pendiente sigue siendo la competencia internacional, donde acumuló recientes eliminaciones en Mundial de Clubes, Concachampions y Leagues Cup. En el torneo local, busca consolidarse en lo más alto pese a resultados irregulares en las últimas fechas.

Los potosinos llegan en el puesto 11 de la tabla con tres victorias, un empate y cinco derrotas. Su última presentación fue brillante: un 1-4 sobre Santos Laguna, con goles de Sanabria, Galdamés y un doblete de Joao Pedro. Con esa inyección de confianza, buscarán dar la sorpresa en casa frente al campeón.

Posibles alineaciones de América vs. Atlético San Luis:

Atlético San Luis: A. Sánchez; R. Torres, Robson, E. Águila; J. Sanabria, Ó. Macías, S. Salles Lamonge, S. Pérez Bouquet, B. Galdamés; Miguel García, J. Pedro.

Club América: L. Malagón; K. Álvarez, S. Cáceres, R. del Castillo, C. Borja; I. Reyes, Á. Fidalgo, A. Zendejas; A. Saint-Maximin, E. Sánchez, R. Aguirre.

