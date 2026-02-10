Club América y Olimpia protagonizarán el duelo más esperado de la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026. El encuentro se disputará este miércoles 11 de febrero, a las 19:00 horas de México y Honduras (8 p.m. ET / 5 p.m. PT), en el Estadio Ciudad de los Deportes, de la Ciudad de México. Las Águilas llegan con ventaja de un gol tras imponerse 2-1 en la ida, gracias a las anotaciones de Víctor Dávila y Ramón Juárez. ¿Quieres saber por dónde seguir el partido? Aquí te contamos los canales de TV y plataformas que lo transmitirán en México, Estados Unidos y otras partes del mundo.
En Estados Unidos, el partido entre el Club América y CD Olimpia será televisado por múltiples plataformas como Fox Sports 2, fuboTV, TUDN USA,TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.
Por otro lado, en México, el encuentro de la semifinal de Concachampions se observará en exclusiva por la señal del canal FOX One y FOX Sports App, mientras que en Honduras va por ESPN y Disney Plus Premium.
En el resto de países de Latinoamérica, la transmisión del Club América vs. CD Olimpia por las semifinales de la Concachampions 2026 estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Club América vs. CD Olimpia por Concachampions 2026?
|PAÍSES
|HORARIOS
|CANALES TV / STREAMING
|Estados Unidos
|8 p.m. ET / 5 p.m. PT
|Fox Sports 2, fuboTV, TUDN USA,TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One
|México
|19:00
|FOX One
|Honduras
|19:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Nicaragua
|19:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Costa Rica
|19:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|El Salvador
|19:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Guatemala
|19:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Panamá
|20:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Perú
|20:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Colombia
|20:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Ecuador
|20:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Venezuela
|21:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Rep. Dominicana
|21:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Bolivia
|21:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Puerto Rico
|21:00
|Fox Sports 2, Disney+ Premium Caribbean, ViX y NAICOM
|Argentina
|22:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Chile
|22:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Uruguay
|22:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Paraguay
|22:00
|ESPN y Disney Plus Premium