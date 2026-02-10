CDMX (MÉXICO), 12/02/2026.- Lista de horarios y canales de televisión de diferentes países del mundo para ver el partido entre Club América y CD Olimpia este miércoles 11 de febrero por la vuelta de la Ronda 1 de la Concachampions 2026. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
CDMX (MÉXICO), 12/02/2026.- Lista de horarios y canales de televisión de diferentes países del mundo para ver el partido entre Club América y CD Olimpia este miércoles 11 de febrero por la vuelta de la Ronda 1 de la Concachampions 2026. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
/ NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Club América y Olimpia protagonizarán el duelo más esperado de la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026. El encuentro se disputará este miércoles 11 de febrero, a las 19:00 horas de México y Honduras (8 p.m. ET / 5 p.m. PT), en el Estadio Ciudad de los Deportes, de la Ciudad de México. Las Águilas llegan con ventaja de un gol tras imponerse 2-1 en la ida, gracias a las anotaciones de Víctor Dávila y Ramón Juárez. ¿Quieres saber por dónde seguir el partido? Aquí te contamos los canales de TV y plataformas que lo transmitirán en México, Estados Unidos y otras partes del mundo.

En Estados Unidos, el partido entre el Club América y CD Olimpia será televisado por múltiples plataformas como Fox Sports 2, fuboTV, TUDN USA,TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.

Por otro lado, en México, el encuentro de la semifinal de Concachampions se observará en exclusiva por la señal del canal FOX One y FOX Sports App, mientras que en Honduras va por ESPN y Disney Plus Premium.

En el resto de países de Latinoamérica, la transmisión del Club América vs. CD Olimpia por las semifinales de la Concachampions 2026 estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Club América vs. CD Olimpia por Concachampions 2026?

PAÍSESHORARIOSCANALES TV / STREAMING
Estados Unidos8 p.m. ET / 5 p.m. PTFox Sports 2, fuboTV, TUDN USA,TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One
México19:00FOX One
Honduras19:00ESPN y Disney Plus Premium
Nicaragua19:00ESPN y Disney Plus Premium
Costa Rica19:00ESPN y Disney Plus Premium
El Salvador19:00ESPN y Disney Plus Premium
Guatemala19:00ESPN y Disney Plus Premium
Panamá20:00ESPN y Disney Plus Premium
Perú20:00ESPN y Disney Plus Premium
Colombia20:00ESPN y Disney Plus Premium
Ecuador20:00ESPN y Disney Plus Premium
Venezuela21:00ESPN y Disney Plus Premium
Rep. Dominicana21:00ESPN y Disney Plus Premium
Bolivia21:00ESPN y Disney Plus Premium
Puerto Rico21:00Fox Sports 2, Disney+ Premium Caribbean, ViX y NAICOM
Argentina22:00ESPN y Disney Plus Premium
Chile22:00ESPN y Disney Plus Premium
Uruguay22:00ESPN y Disney Plus Premium
Paraguay22:00ESPN y Disney Plus Premium
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC