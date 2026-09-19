Club América y Chivas de Guadalajara protagonizarán una nueva edición del Clásico Nacional, pues estarán frente a frente este sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte por la Fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. Como el partido es imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Club América vs. Chivas de Guadalajara por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Club América vs. Chivas de Guadalajara en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Club América vs. Chivas de Guadalajara por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 este sábado 19 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 11:00 pm

Estados Unidos (CT): 10:00 pm

Estados Unidos (MT): 9:00 pm

Estados Unidos (PT): 8:00 pm

México (CDMX): 9:00 pm

España: 5:00 am del domingo 20 de septiembre

Puerto Rico: 11:00 pm

Panamá: 10:00 pm

Costa Rica: 9:00 pm

República Dominicana: 11:00 pm

El Salvador: 9:00 pm

Guatemala: 9:00 pm

Honduras: 9:00 pm

Nicaragua: 9:00 pm

Argentina: 12:00 am del domingo 20 de septiembre

Brasil (Brasilia): 12:00 am del domingo 20 de septiembre

Uruguay: 12:00 am del domingo 20 de septiembre

Chile (Santiago): 11:00 pm

Paraguay: 12:00 am del domingo 20 de septiembre

Bolivia: 11:00 pm

Venezuela: 11:00 pm

Ecuador: 10:00 pm

Perú: 10:00 pm

Colombia: 10:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Club América vs. Chivas de Guadalajara?

Este sábado 19 de septiembre se podrá ver el juego Club América vs. Chivas de Guadalajara por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ViX

México: ViX México, Layvtime

Puerto Rico: ViX