Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver el partido Club América vs. Columbus Crew EN VIVO y EN DIRECTO este 26 de agosto por cuartos de final de la Leagues Cup. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver el partido Club América vs. Columbus Crew EN VIVO y EN DIRECTO este 26 de agosto por cuartos de final de la Leagues Cup. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Club América y Columbus Crew protagonizarán este miércoles 26 de agosto uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. En juego estará el pase a semifinales, en una eliminatoria a partido único que se disputará en el Dignity Health Sports Park, sede neutral para el choque entre la Liga MX y la MLS. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de horarios por país, canales de TV y señal online para seguir el juego desde Estados Unidos, México y otras partes del mundo.

Las Águilas llegan con una dinámica sólida y la motivación de extender su invicto en el torneo. El equipo dirigido por Guillermo Almada lidera el Apertura 2026 con 13 de 15 puntos posibles y suma ocho encuentros oficiales sin perder, con seis victorias y dos empates. En su más reciente presentación, América venció 2-1 a Bravos de Juárez gracias a un doblete de Henry Martín, quien alcanzó la marca de 120 goles con la camiseta azulcrema.

Frente a ellos estará un Columbus Crew también invicto en la Leagues Cup, decidido a confirmar el crecimiento de la MLS en un cruce directo de alta exigencia.

¿Dónde ver Toluca vs. Austin FC EN VIVO por TV y Streaming Online?

América vs. Columbus Crew se juega el miércoles 26 de agosto de 2026 por los cuartos de final de la Leagues Cup. Apple TV lo transmite globalmente, mientras que el encuentro también tendrá señales lineales en Estados Unidos, Canadá y México.

País o regiónTVStreaming onlineDisponibilidad
Mundial / más de 100 países y regionesApple TVTransmisión principal global, sin bloqueos locales según la organización.
Estados UnidosFS1, UniMás, TUDNApple TV; plataformas de TV en vivo que incluyan FS1 o UniMás/TUDN, como FuboFS1 y UniMás/TUDN emitirán el partido; la señal de Apple TV también estará disponible.
MéxicoTelevisa, Imagen TVApple TV; plataformas online de Televisa/Imagen según el paquete contratadoLa programación oficial lista a Televisa e Imagen TV como socios lineales para este cruce.
CanadáTSN 5Apple TVTSN 5 tendrá la emisión televisiva canadiense.
Perú, Colombia, Argentina, Centroamérica y resto de LatinoaméricaApple TVApple TV es la opción oficial internacional para seguir el encuentro.

Para quienes estén en Estados Unidos y prefieran televisión tradicional, el partido podrá verse por FS1 y por las señales de TelevisaUnivision: UniMás y TUDN. En México, la cobertura lineal estará a cargo de Televisa e Imagen TV; en Canadá, será emitido por TSN 5.

La disponibilidad exacta de canales dentro de apps de TV de pago puede variar según el operador y el territorio. Si el usuario está fuera de EE. UU., México o Canadá —como en Perú y otros países de Sudamérica—, Apple TV es la vía oficial más segura para ver América vs. Columbus Crew en vivo.

¿A qué hora ver Toluca vs. Austin FC por cuartos de final de la Leagues Cup?

América y Columbus Crew se enfrentan por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 el miércoles 26 de agosto en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El inicio está programado para las 10:45 p. m. ET, equivalente a las 7:45 p. m. en la costa oeste de Estados Unidos.

País / zona horariaDíaHora
Estados Unidos / Canadá — Este (ET)Miércoles 26 de agosto10:45 p. m.
Estados Unidos / Canadá — Centro (CT)Miércoles 26 de agosto9:45 p. m.
México — CentroMiércoles 26 de agosto8:45 p. m.
CentroaméricaMiércoles 26 de agosto8:45 p. m.
Perú, Colombia, Ecuador, PanamáMiércoles 26 de agosto9:45 p. m.
Venezuela, Bolivia, República DominicanaMiércoles 26 de agosto10:45 p. m.
Estados Unidos / Canadá — Montaña (MT)Miércoles 26 de agosto8:45 p. m.
Estados Unidos / Canadá — Pacífico (PT)Miércoles 26 de agosto7:45 p. m.
Argentina, Uruguay, Chile, ParaguayMiércoles 26 de agosto11:45 p. m.
Brasil — BrasiliaMiércoles 26 de agosto11:45 p. m.
Reino UnidoJueves 27 de agosto3:45 a. m.
España peninsular, Francia, Italia, AlemaniaJueves 27 de agosto4:45 a. m.

Los horarios de referencia oficiales son 10:45 p. m. ET y 7:45 p. m. PT. La equivalencia para México es 8:45 p. m.; en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá será a las 9:45 p. m.; mientras que Argentina tendrá el encuentro desde las 11:45 p. m.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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