El América busca seguir sumando en el Apertura 2025. Consulta a qué hora juega y qué canal transmite el partido EN VIVO Club América vs. Mazatlán. | Crédito: Club América / Facebook
El América busca seguir sumando en el Apertura 2025. Consulta a qué hora juega y qué canal transmite el partido EN VIVO Club América vs. Mazatlán. | Crédito: Club América / Facebook
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El Club América de André Jardine, que ha marcado una época en la Liga MX con un histórico tricampeonato (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024), ahora enfoca su atención completamente en el Apertura 2025 tras una serie de frustraciones en torneos internacionales. A pesar de su dominio doméstico, Las Águilas sumaron eliminaciones tempranas en el Mundial de Clubes, la Concachampions y la Leagues Cup, dejando pendiente su consolidación fuera de México. Con la mira puesta en seguir ampliando su ya extenso palmarés, el América visitará al Mazatlán FC este viernes 24 de octubre en el Estadio El Encanto, un encuentro crucial por la Jornada 15 del torneo mexicano, en un partido fundamental para que los auriazules se mantengan firme en la lucha por el liderato. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el juego en México, Estados Unidos y países de Centroamérica? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

Club América se ubica en el segundo lugar de la tabla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con 30 unidades. | Crédito: Club América / Facebook
Club América se ubica en el segundo lugar de la tabla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con 30 unidades. | Crédito: Club América / Facebook

En México, el encuentro entre Club América y Mazatlán FC inicia a las 20:00 horas del Tiempo de Centro (CDMX) y se transmite en vivo, en directo, online y gratis por Azteca 7 en señal abierta y Azteca Deportes En Vivo, mientras que por streaming las imágenes del duelo también estarán disponibles por Caliente TV y Amazon Prime Video.

Por otro lado, en Estados Unidos, el partido entre América y Mazatlán se dará a partir de las 10:00 pm ET (8:00 pm PT) en TUDN USA por los cableoperadores de Dish Latino (856), Spectrum (444) y DIRECTV (464). También se puede ver en streaming por Amazon Prime Video.

Mazatlán FC figura en el puesto 14 de la tabla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con 12 puntos. | Crédito: Mazatlán F.C. / Facebook
Mazatlán FC figura en el puesto 14 de la tabla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con 12 puntos. | Crédito: Mazatlán F.C. / Facebook

¿A qué hora juega y qué canal transmite Club América y Pachuca por la Liga MX 2025?

PAÍSESHORARIOSCANALES TV / STREAMING
México8:00 pmCaliente TV, Amazon Prime Video, Azteca Deportes En Vivo y Azteca 7
Estados Unidos10:00 pm ET / 7:00 PTTUDN.com, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX y TUDN USA
Honduras8:00 pmAzteca Deportes En Vivo
El Salvador8:00 pmAzteca Deportes En Vivo
Nicaragua8:00 pmAzteca Deportes En Vivo
Costa Rica8:00 pmAzteca Deportes En Vivo
Guatemala8:00 pmAzteca Deportes En Vivo
Panamá9:00 pmAzteca Deportes En Vivo
República Dominicana10:00 pmAzteca Deportes En Vivo
Puerto Rico10:00 pmViX
SOBRE EL AUTOR

Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC