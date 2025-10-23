El Club América de André Jardine, que ha marcado una época en la Liga MX con un histórico tricampeonato (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024), ahora enfoca su atención completamente en el Apertura 2025 tras una serie de frustraciones en torneos internacionales. A pesar de su dominio doméstico, Las Águilas sumaron eliminaciones tempranas en el Mundial de Clubes, la Concachampions y la Leagues Cup, dejando pendiente su consolidación fuera de México. Con la mira puesta en seguir ampliando su ya extenso palmarés, el América visitará al Mazatlán FC este viernes 24 de octubre en el Estadio El Encanto, un encuentro crucial por la Jornada 15 del torneo mexicano, en un partido fundamental para que los auriazules se mantengan firme en la lucha por el liderato. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el juego en México, Estados Unidos y países de Centroamérica? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

Club América se ubica en el segundo lugar de la tabla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con 30 unidades. | Crédito: Club América / Facebook

En México, el encuentro entre Club América y Mazatlán FC inicia a las 20:00 horas del Tiempo de Centro (CDMX) y se transmite en vivo, en directo, online y gratis por Azteca 7 en señal abierta y Azteca Deportes En Vivo, mientras que por streaming las imágenes del duelo también estarán disponibles por Caliente TV y Amazon Prime Video.

Por otro lado, en Estados Unidos, el partido entre América y Mazatlán se dará a partir de las 10:00 pm ET (8:00 pm PT) en TUDN USA por los cableoperadores de Dish Latino (856), Spectrum (444) y DIRECTV (464). También se puede ver en streaming por Amazon Prime Video.

Mazatlán FC figura en el puesto 14 de la tabla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con 12 puntos. | Crédito: Mazatlán F.C. / Facebook

¿A qué hora juega y qué canal transmite Club América y Pachuca por la Liga MX 2025?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV / STREAMING México 8:00 pm Caliente TV, Amazon Prime Video, Azteca Deportes En Vivo y Azteca 7 Estados Unidos 10:00 pm ET / 7:00 PT TUDN.com, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX y TUDN USA Honduras 8:00 pm Azteca Deportes En Vivo El Salvador 8:00 pm Azteca Deportes En Vivo Nicaragua 8:00 pm Azteca Deportes En Vivo Costa Rica 8:00 pm Azteca Deportes En Vivo Guatemala 8:00 pm Azteca Deportes En Vivo Panamá 9:00 pm Azteca Deportes En Vivo República Dominicana 10:00 pm Azteca Deportes En Vivo Puerto Rico 10:00 pm ViX