Club América y Pachuca apuntan al liderato en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX: las Águilas, segundas con 14 puntos, y los Tuzos, cuartos con 13, se miden en el Estadio Ciudad de los Deportes a la espera de un tropiezo del Monterrey, líder con 15. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el juego en México, Estados Unidos y países de Centroamérica? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

En México, el encuentro entre Club América y Tuzos de Pachuca inicia a las 21:05 horas del Tiempo de Centro (CDMX) y se transmite en vivo, en directo, online y gratis por el Canal 5 de Televisa Deportes en señal abierta y en los cableoperadores de Dish (Canales 105 SD y 605 HD), SKY (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Total Play (5 SD y 105 HD).

Asimismo, las imágenes del duelo también estarán disponible en TUDN (Canal 503 de Total Play, 547 y 1547 de SKY y 501 y 890 de Izzi) y el servicio streaming de ViX Premium.

Por otro lado, en los Estados Unidos, el partido entre América y Pachuca se dará a partir de las 11:05 pm ET (8:05 pm PT) en TUDN USA por los cableoperadores de Dish Latino (856), Spectrum (444) y DIRECTV (464). También se pueden ver en streaming por TUDN App, ViX, CBS Sports Network, Univsion, Univisión NOW, Paramount+ y fuboTV.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Club América y Pachuca por la Liga MX 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming México 21:05 Canal 5, TUDN y ViX Premium Estados Unidos 11:05 pm ET / 8:05 pm PT TUDN USA, TUDN App, ViX, CBS Sports Network, Univsion, Univisión NOW, Paramount+ y fuboTV Honduras 21:05 TUDN y ViX El Salvador 21:05 TUDN y ViX Nicaragua 21:05 TUDN y ViX Costa Rica 21:05 TUDN y ViX Guatemala 21:05 TUDN y ViX Panamá 22:05 TUDN y ViX Rep. Dominicana 23:05 TUDN y ViX Puerto Rico 23:05 ViX, NAICOM y CBS Sports Network