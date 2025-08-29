CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 30/08/2025.- Lista de horarios y canales de TV para ver el partido entre Club América y Pachuca este sábado 30 de agosto por la jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX, México. Foto de Noé Yactayo para MAG
Club América y Pachuca apuntan al liderato en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX: las Águilas, segundas con 14 puntos, y los Tuzos, cuartos con 13, se miden en el Estadio Ciudad de los Deportes a la espera de un tropiezo del Monterrey, líder con 15. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el juego en México, Estados Unidos y países de Centroamérica? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

En México, el encuentro entre Club América y Tuzos de Pachuca inicia a las 21:05 horas del Tiempo de Centro (CDMX) y se transmite en vivo, en directo, online y gratis por el Canal 5 de Televisa Deportes en señal abierta y en los cableoperadores de Dish (Canales 105 SD y 605 HD), SKY (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Total Play (5 SD y 105 HD).

Asimismo, las imágenes del duelo también estarán disponible en TUDN (Canal 503 de Total Play, 547 y 1547 de SKY y 501 y 890 de Izzi) y el servicio streaming de ViX Premium.

Por otro lado, en los Estados Unidos, el partido entre América y Pachuca se dará a partir de las 11:05 pm ET (8:05 pm PT) en TUDN USA por los cableoperadores de Dish Latino (856), Spectrum (444) y DIRECTV (464). También se pueden ver en streaming por TUDN App, ViX, CBS Sports Network, Univsion, Univisión NOW, Paramount+ y fuboTV.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Club América y Pachuca por la Liga MX 2025?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
México21:05Canal 5, TUDN y ViX Premium
Estados Unidos11:05 pm ET / 8:05 pm PTTUDN USA, TUDN App, ViX, CBS Sports Network, Univsion, Univisión NOW, Paramount+ y fuboTV
Honduras21:05TUDN y ViX
El Salvador21:05TUDN y ViX
Nicaragua21:05TUDN y ViX
Costa Rica21:05TUDN y ViX
Guatemala21:05TUDN y ViX
Panamá22:05TUDN y ViX
Rep. Dominicana23:05TUDN y ViX
Puerto Rico23:05ViX, NAICOM y CBS Sports Network
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

