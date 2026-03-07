Presta atención. América y Querétaro se enfrentan este sábado 7 de marzo (5:00 p.m. del Tiempo de Centro, 6:00 p.m. ET) en un atractivo duelo por la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El compromiso se disputará en el Estadio Corregidora. Ambos conjuntos llegan con la obligación de sumar tres puntos ya que no han tenido un buen arranque en el campeonato local. Las Águilas están en mitad de tabla; mientras que los Gallos Blancos están en las últimas posiciones.

¿Deseas saber qué canal transmite el partido América vs. Querétaro? En esta nota te contamos todos los detalles de la cobertura, con los canales de televisión y servicios de streaming disponibles en México, Estados Unidos y el resto del mundo, para que vivas cada minuto de este pasrtidoimperdible.

En México, el partido América vs. Querétaro se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes y cableoperadores como Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Asimismo, Azteca Siete lo hará a través del Canal 7 en todo el territorio nacional y en los servicios de cable como Dish (107 SD y 607 HD), SKY (107 SD y 1107 HD), Megacable (107 SD y 1207) e Izzi (107 SD y 807 HD).

Por otro lado, los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido América vs. Querétaro en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

TUDN App y ViX Premium llevarán las imágenes del juego en streaming para el público mexicano.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo América vs. Querétaro podrá verse a través de TUDN.com, ViX Premium, Univisión NOW y Univisión Deportes.

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

Iniciamos una nueva semana en Coapa. 🦅 pic.twitter.com/SlcrVDrbqd — Club América (@ClubAmerica) March 2, 2026

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING México 5:00 pm TUDN, Canal 5, ViX Premium y TUDN App Estados Unidos 6:00 pm ET / 3:00 pm PT TUDN USA, ViX Premium, Univisión NOW y Univisión Deportes Costa Rica 5:00 pm TUDN y ViX El Salvador 5:00 pm TUDN y ViX Guatemala 5:00 pm TUDN y ViX Honduras 5:00 pm TUDN y ViX Nicaragua 5:00 pm TUDN y ViX Panamá 6:00 pm TUDN y ViX Rep. Dominicana 7:00 pm TUDN y ViX