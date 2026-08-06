Este jueves 6 de agosto hay un gran partido para ver, pues se disputará el Club América vs. San Diego FC por la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El encuentro, que se jugará en el Estadio Banorte, apunta a ser emociónate. Si no te lo quieres perder, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Club América vs. San Diego FC en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Club América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 10:00 pm
- Estados Unidos (CT): 9:00 pm
- Estados Unidos (MT): 8:00 pm
- Estados Unidos (PT): 7:00 pm
- México (CDMX): 8:00 pm
- España: 4:00 am del viernes 7 de agosto
- Puerto Rico: 10:00 pm
- Panamá: 9:00 pm
- Costa Rica: 8:00 pm
- República Dominicana: 10:00 pm
- El Salvador: 8:00 pm
- Guatemala: 8:00 pm
- Honduras: 8:00 pm
- Nicaragua: 8:00 pm
- Argentina: 11:00 pm
- Brasil (Brasilia): 11:00 pm
- Uruguay: 11:00 pm
- Chile (Santiago): 10:00 pm
- Paraguay: 11:00 pm
- Bolivia: 10:00 pm
- Venezuela: 10:00 pm
- Ecuador: 9:00 pm
- Perú: 9:00 pm
- Colombia: 9:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Club América vs. San Diego FC?
Este jueves 6 de agosto se podrá ver el Club América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- México: MLS Season Pass, Imagen Televisión, TUDN, TUDN En Vivo, Nu9ve
- Estados Unidos: MLS Season Pass
- España: MLS Season Pass
- Argentina: MLS Season Pass
- Brasil: MLS Season Pass
- Chile: MLS Season Pass
- Bolivia: MLS Season Pass
- Colombia: MLS Season Pass
- Ecuador: MLS Season Pass
- Perú: MLS Season Pass
- Paraguay: MLS Season Pass
- Venezuela: MLS Season Pass