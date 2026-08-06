Este jueves 6 de agosto hay un gran partido para ver, pues se disputará el Club América vs. San Diego FC por la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El encuentro, que se jugará en el Estadio Banorte, apunta a ser emociónate. Si no te lo quieres perder, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Club América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026 promete ser vibrante. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Club América vs. San Diego FC en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Club América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:00 pm

Estados Unidos (CT): 9:00 pm

Estados Unidos (MT): 8:00 pm

Estados Unidos (PT): 7:00 pm

México (CDMX): 8:00 pm

España: 4:00 am del viernes 7 de agosto

Puerto Rico: 10:00 pm

Panamá: 9:00 pm

Costa Rica: 8:00 pm

República Dominicana: 10:00 pm

El Salvador: 8:00 pm

Guatemala: 8:00 pm

Honduras: 8:00 pm

Nicaragua: 8:00 pm

Argentina: 11:00 pm

Brasil (Brasilia): 11:00 pm

Uruguay: 11:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 11:00 pm

Bolivia: 10:00 pm

Venezuela: 10:00 pm

Ecuador: 9:00 pm

Perú: 9:00 pm

Colombia: 9:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Club América vs. San Diego FC?

Este jueves 6 de agosto se podrá ver el Club América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: MLS Season Pass, Imagen Televisión, TUDN, TUDN En Vivo, Nu9ve

Estados Unidos: MLS Season Pass

España: MLS Season Pass

Argentina: MLS Season Pass

Brasil: MLS Season Pass

Chile: MLS Season Pass

Bolivia: MLS Season Pass

Colombia: MLS Season Pass

Ecuador: MLS Season Pass

Perú: MLS Season Pass

Paraguay: MLS Season Pass

Venezuela: MLS Season Pass