Club América y Tigres UANL se enfrentarán este sábado 28 de febrero (21:10 horas del Tiempo de Centro; 10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT) en un atractivo duelo por la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que se disputará en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México. Ambos equipos llegan con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la lucha por los primeros puestos de la tabla, actualmente liderada por las Chivas de Guadalajara.

¿Deseas saber qué canal transmite el partido entre Águilas y Felinos? En esta nota te contamos todos los detalles de la cobertura, con los canales de televisión y servicios de streaming disponibles en México, Estados Unidos y el resto del extranjero, para que vivas cada minuto de este choque imperdible.

En México, el encuentro entre Club América y Tigres UANL se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes y cableoperadores como Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Asimismo, Azteca Siete lo hará a través del Canal 7 en todo el territorio nacional y en los servicios de cable como Dish (107 SD y 607 HD), SKY (107 SD y 1107 HD), Megacable (107 SD y 1207) e Izzi (107 SD y 807 HD).

Por otro lado, los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido América-Tigres en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

TUDN App y ViX Premium llevarán las imágenes del juego en streaming para el público mexicano.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo América vs. Tigres UANL podrá verse a través de TUDN.com, ViX Premium, Univisión NOW y Univisión Deportes.

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿A qué hora juega y qué canal transmite América vs. Tigres UANL por la Liga MX 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING México 21:10 TUDN, Canal 5, ViX Premium y TUDN App Estados Unidos 10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT TUDN USA, ViX Premium, Univisión NOW y Univisión Deportes Costa Rica 21:10 TUDN y ViX El Salvador 21:10 TUDN y ViX Guatemala 21:10 TUDN y ViX Honduras 21:10 TUDN y ViX Nicaragua 21:10 TUDN y ViX Panamá 22:10 TUDN y ViX Rep. Dominicana 23:10 TUDN y ViX