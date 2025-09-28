La selección Colombia Sub-20 está lista para iniciar su participación en el Mundial Sub-20, que se disputa en Chile. Dirigidos por César Torres, los jóvenes talentos buscarán un debut exitoso este lunes en el Estadio Fiscal de Talca, en un encuentro que genera altas expectativas entre los aficionados. La Tricolor pretende mostrar su mejor versión y dar un mensaje de fuerza y competitividad desde el primer partido.

El compromiso contra Arabia Saudí será clave para establecer el rumbo de Colombia en el torneo. César Torres ha destacado el potencial de su plantilla, combinando talento, disciplina táctica y compromiso por la camiseta nacional. Los jugadores han trabajado intensamente para llegar en óptimas condiciones físicas y mentales a su debut y buscar un resultado positivo que los acerque a la siguiente fase.

Colombia comparte el Grupo C con Arabia Saudí, Noruega y Nigeria, rivales que representan un verdadero desafío. El debut ante los saudíes será determinante, seguido por los partidos frente a Noruega y Nigeria, equipos de gran proyección que exigirán al máximo a la Tricolor. Este torneo es una oportunidad para que los jóvenes futbolistas brillen en el escenario internacional y se proyecten hacia el fútbol profesional de élite.

¿A qué hora se juega Colombia vs. Arabia Saudí?

El partido comenzará a las 6:00 p.m. hora de Colombia. Los fanáticos podrán conectarse antes del encuentro, ya que Canal RCN transmitirá una previa especial desde las 5:00 p.m., con entrevistas, análisis y detalles exclusivos del plantel tricolor.

Horarios en otros países:

País Hora del partido Argentina 8:00 p.m. Chile 8:00 p.m. España 1:00 a.m. (30 de septiembre) Estados Unidos (EST) 7:00 p.m. México 5:00 p.m.

¿En qué canales ver Colombia vs. Arabia Saudí EN VIVO?

La transmisión internacional estará disponible a través de FIFA+, mientras que para Sudamérica DSports y DGO ofrecerán la cobertura. En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el partido por fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes, Amazon Prime Video y Fox Sports.