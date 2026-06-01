Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Colombia vs. Costa Rica por un amistoso previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Colombia vs. Costa Rica por un amistoso previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Este lunes 1 de junio, el Estadio Nemesio Camacho El Campín será escenario de un gran partido. Estoy hablando del Colombia vs. Costa Rica por un amistoso previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026. Como es un encuentro imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Colombia vs. Costa Rica por un amistoso previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)
El Colombia vs. Costa Rica por un amistoso previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Colombia vs. Costa Rica en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Colombia vs. Costa Rica por un amistoso previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026 este lunes 1 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 7:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 6:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 5:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 4:00 pm
  • España: 1:00 am del martes 2 de junio
  • México (CDMX): 5:00 pm
  • Puerto Rico: 7:00 pm
  • República Dominicana: 7:00 pm
  • Panamá: 6:00 pm
  • Costa Rica: 5:00 pm
  • El Salvador: 5:00 pm
  • Guatemala: 5:00 pm
  • Honduras: 5:00 pm
  • Nicaragua: 5:00 pm
  • Argentina: 8:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 8:00 pm
  • Uruguay: 8:00 pm
  • Chile (Santiago): 7:00 pm
  • Paraguay: 8:00 pm
  • Bolivia: 7:00 pm
  • Venezuela: 7:00 pm
  • Ecuador: 6:00 pm
  • Perú: 6:00 pm
  • Colombia: 6:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Colombia vs. Costa Rica?

Este lunes 1 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Colombia vs. Costa Rica por un amistoso previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de Caracol y RCN, canales que se podrán sintonizar en Colombia.

SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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