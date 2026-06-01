Este lunes 1 de junio, el Estadio Nemesio Camacho El Campín será escenario de un gran partido. Estoy hablando del Colombia vs. Costa Rica por un amistoso previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026. Como es un encuentro imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Colombia vs. Costa Rica en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Colombia vs. Costa Rica por un amistoso previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026 este lunes 1 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 7:00 pm
- Estados Unidos (CT): 6:00 pm
- Estados Unidos (MT): 5:00 pm
- Estados Unidos (PT): 4:00 pm
- España: 1:00 am del martes 2 de junio
- México (CDMX): 5:00 pm
- Puerto Rico: 7:00 pm
- República Dominicana: 7:00 pm
- Panamá: 6:00 pm
- Costa Rica: 5:00 pm
- El Salvador: 5:00 pm
- Guatemala: 5:00 pm
- Honduras: 5:00 pm
- Nicaragua: 5:00 pm
- Argentina: 8:00 pm
- Brasil (Brasilia): 8:00 pm
- Uruguay: 8:00 pm
- Chile (Santiago): 7:00 pm
- Paraguay: 8:00 pm
- Bolivia: 7:00 pm
- Venezuela: 7:00 pm
- Ecuador: 6:00 pm
- Perú: 6:00 pm
- Colombia: 6:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Colombia vs. Costa Rica?
Este lunes 1 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Colombia vs. Costa Rica por un amistoso previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de Caracol y RCN, canales que se podrán sintonizar en Colombia.