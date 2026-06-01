Este lunes 1 de junio, el Estadio Nemesio Camacho El Campín será escenario de un gran partido. Estoy hablando del Colombia vs. Costa Rica por un amistoso previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026. Como es un encuentro imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Colombia vs. Costa Rica por un amistoso previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Colombia vs. Costa Rica en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Colombia vs. Costa Rica por un amistoso previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026 este lunes 1 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:00 pm

Estados Unidos (CT): 6:00 pm

Estados Unidos (MT): 5:00 pm

Estados Unidos (PT): 4:00 pm

España: 1:00 am del martes 2 de junio

México (CDMX): 5:00 pm

Puerto Rico: 7:00 pm

República Dominicana: 7:00 pm

Panamá: 6:00 pm

Costa Rica: 5:00 pm

El Salvador: 5:00 pm

Guatemala: 5:00 pm

Honduras: 5:00 pm

Nicaragua: 5:00 pm

Argentina: 8:00 pm

Brasil (Brasilia): 8:00 pm

Uruguay: 8:00 pm

Chile (Santiago): 7:00 pm

Paraguay: 8:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

Ecuador: 6:00 pm

Perú: 6:00 pm

Colombia: 6:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Colombia vs. Costa Rica?

Este lunes 1 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Colombia vs. Costa Rica por un amistoso previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de Caracol y RCN, canales que se podrán sintonizar en Colombia.