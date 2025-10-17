Colombia y Francia protagonizarán el partido por el tercer puesto en el Mundial Sub-20 2025 . Tras quedar fuera de la final luego de sus derrotas frente a Argentina y Marruecos, ambos equipos llegan con la motivación de cerrar el campeonato con una medalla de bronce. Este choque decisivo se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago de Chile, donde la solemnidad del momento se une al deseo de coronar una campaña exitosa con un triunfo.

Este enfrentamiento será el penúltimo del torneo, con la obligación clara de ganar para asegurar la presea de bronce. A continuación, te presentamos todos los detalles sobre los horarios y los canales de transmisión para que no te pierdas el duelo Colombia vs Francia Sub 20 hoy, 18 de octubre.

¿A qué hora juega Colombia vs. Francia por el Mundial Sub-20?

La cita es hoy, sábado 18 de octubre de 2025, a las 16:00 horas en Santiago de Chile, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (capacidad: 55.358 espectadores).

Aquí tienes los horarios del partido Colombia vs Francia Sub 20 según tu ubicación:

Región / País Hora local del partido Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay 16:00 Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, EE. UU. (ET) 15:00 Colombia, Perú, Panamá, Ecuador 14:00 México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras 13:00

¿Qué canal transmite Colombia vs Francia Sub-20?

Veamos dónde podrás ver el duelo Colombia vs Francia Sub 20 EN VIVO, ya sea por señal de televisión o streaming. En cada país hay diferentes cadenas autorizadas para emitir este partido. Consulta la tabla para ubicar la opción en tu zona:

País Señal de TV / Canal Plataforma / Streaming Colombia RCN TV, Caracol TV, DSports App RCN, Ditu, DGO Argentina Telefe, DSports Mi Telefe App, DGO EE. UU. — Peacock, Amazon Prime, Telemundo Deportes Ahora México — ViX, Amazon Prime Video Perú DSports DGO Uruguay DSports DGO Venezuela DSports DGO Ecuador DSports DGO