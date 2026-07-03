Solo hay espacio para un último clasificado a los octavos de final del Mundial 2026 y lo conoceremos este viernes 3 de julio, cuando Colombia choque ante Ghana en el duelo de los 16avos de final del certamen, que se vivirá desde el Arrowhead Stadium de Kansas City, en Estados Unidos. A continuación, te cuento cuáles son los horarios y canales de transmisión para que puedas seguir este Colombia vs. Ghana en vivo y en directo, minuto a minuto desde diferentes partes de Latinoamérica .

¿Dónde ver Colombia vs. Ghana EN VIVO por el Mundial 2026?

Continúa el desarrollo del certamen y este viernes 3 de julio tendremos el encuentro entre Colombia vs. Ghana por la ronda de dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026. A continuación, te dejo con los canales de TV para que puedas seguirlo en diferentes partes del mundo.

Argentina: DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, Paramount+, Mi Telefe.

DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, Paramount+, Mi Telefe. Chile: Chilevisión, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium.

Chilevisión, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium. Ecuador: Teleamazonas, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium.

Teleamazonas, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium. España: La 1 (TVE), RTVE Play.

La 1 (TVE), RTVE Play. Estados Unidos: FOX, FS1, FOX One, Telemundo Deportes, Universo, Peacock.

FOX, FS1, FOX One, Telemundo Deportes, Universo, Peacock. México: TV Azteca 7, Canal 5, TUDN, ViX Premium, Sky Sports.

TV Azteca 7, Canal 5, TUDN, ViX Premium, Sky Sports. Colombia: Canal RCN, GOL Caracol, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium.

Canal RCN, GOL Caracol, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium. Paraguay: GEN, Tigo Sports, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium.

GEN, Tigo Sports, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium. Perú: DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium.

DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium. Uruguay: DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, AUF TV.

DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, AUF TV. Venezuela: DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, Televen.

DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, Televen. Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium, Tigo Sports (según el país), Canal 4 TCS (El Salvador), Teletica (Costa Rica), TVN (Panamá), RPC (Panamá), Chapín TV (Guatemala)

Horarios para ver Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026

Esta es la hora de inicio para seguir el enfrentamiento de Colombia vs. Ghana, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026.

Argentina: 10:30 p.m.

10:30 p.m. Chile: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Ecuador: 8:30 p.m.

8:30 p.m. España: 3:30 a.m. del sábado 4 de julio.

3:30 a.m. del sábado 4 de julio. Estados Unidos: 9:30 p.m. ET / 8:30 p.m. CT / 7:30 p.m. MT / 6:30 p.m. PT.

9:30 p.m. ET / 8:30 p.m. CT / 7:30 p.m. MT / 6:30 p.m. PT. México: 7:30 p.m. CDMX / 6:30 p.m. Baja California / 8:30 p.m. Quintana Roo.

7:30 p.m. CDMX / 6:30 p.m. Baja California / 8:30 p.m. Quintana Roo. Colombia: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Paraguay: 10:30 p.m.

10:30 p.m. Perú: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Uruguay: 10:30 p.m.

10:30 p.m. Venezuela: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Centroamérica: 7:30 p.m. / Panamá: 8:30 p.m.

Formaciones de Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026

Colombia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba. Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey; Iñaki Williams; Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; y Jordan Ayew.