Colombia tendrá una nueva presentación internacional este domingo 7 de junio cuando se enfrente a Jordania en un partido amistoso que servirá para continuar su preparación de cara a los próximos compromisos del calendario futbolístico. El encuentro representa una oportunidad para que el cuerpo técnico observe el rendimiento de distintos jugadores y siga ajustando aspectos tácticos dentro del equipo. Además, forma parte de la serie de partidos preparatorios que varias selecciones disputan antes del Mundial de Fútbol 2026.
La escuadra cafetera buscará mantener su crecimiento futbolístico y fortalecer su propuesta de juego, mientras que Jordania intentará aprovechar este desafío para medirse ante uno de los combinados más destacados de Sudamérica. A continuación, podrás consultar los horarios oficiales del encuentro en distintos países, así como los canales de televisión y plataformas digitales que ofrecerán la transmisión en vivo.
¿A qué hora juega Colombia vs. Jordania hoy?
El partido amistoso entre Colombia y Jordania se llevará a cabo el domingo 7 de junio de 2026. Para los aficionados que se encuentren en España, el compromiso podrá seguirse durante la madrugada del lunes 8 de junio.
|País / Región
|Hora
|España (Madrid)
|01:00 horas (8 de junio)
|España (Canarias)
|00:00 horas (8 de junio)
|Argentina
|19:00 horas
|Uruguay
|19:00 horas
|Paraguay
|19:00 horas
|Brasil
|19:00 horas
|Chile
|18:00 horas
|Venezuela
|18:00 horas
|Bolivia
|18:00 horas
|Colombia
|17:00 horas
|Perú
|17:00 horas
|Ecuador
|17:00 horas
|México (Centro)
|17:00 horas
|México (Pacífico y Chihuahua)
|16:00 horas
|México (Baja California)
|16:00 horas
|Estados Unidos (Este)
|18:00 horas
|Estados Unidos (Central)
|17:00 horas
|Estados Unidos (Montaña)
|16:00 horas
|Estados Unidos (Pacífico)
|15:00 horas
¿Qué canal transmite Colombia vs. Jordania EN VIVO?
Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante diferentes señales de televisión y servicios de streaming, cuya disponibilidad dependerá del país desde donde se conecten.
|País / Región
|Canal de TV
|Streaming
|Colombia
|Caracol TV
|Caracol TV Digital
|Ecuador
|El Canal del Fútbol
|El Canal del Fútbol
|Argentina
|DSports
|DGO
|Uruguay
|DSports
|DGO
|México
|Claro Sports
|Claro Sports
|Estados Unidos
|Fanatiz
|Fanatiz
|España
|Movistar Plus+
|Movistar Plus+