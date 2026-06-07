Si planeas seguir el Colombia vs. Jordania en directo, aquí encontrarás toda la información sobre horarios, canales de transmisión y opciones de streaming disponibles para ver el amistoso desde cualquier lugar. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Si planeas seguir el Colombia vs. Jordania en directo, aquí encontrarás toda la información sobre horarios, canales de transmisión y opciones de streaming disponibles para ver el amistoso desde cualquier lugar. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

Colombia tendrá una nueva presentación internacional este domingo 7 de junio cuando se enfrente a Jordania en un partido amistoso que servirá para continuar su preparación de cara a los próximos compromisos del calendario futbolístico. El encuentro representa una oportunidad para que el cuerpo técnico observe el rendimiento de distintos jugadores y siga ajustando aspectos tácticos dentro del equipo. Además, forma parte de la serie de partidos preparatorios que varias selecciones disputan antes del Mundial de Fútbol 2026.

La escuadra cafetera buscará mantener su crecimiento futbolístico y fortalecer su propuesta de juego, mientras que Jordania intentará aprovechar este desafío para medirse ante uno de los combinados más destacados de Sudamérica. A continuación, podrás consultar los horarios oficiales del encuentro en distintos países, así como los canales de televisión y plataformas digitales que ofrecerán la transmisión en vivo.

Colombia, con Luis Díaz a la cabeza, vuelve a la acción con un amistoso que servirá para seguir ajustando detalles de cara al Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP)
Colombia, con Luis Díaz a la cabeza, vuelve a la acción con un amistoso que servirá para seguir ajustando detalles de cara al Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP)

¿A qué hora juega Colombia vs. Jordania hoy?

El partido amistoso entre Colombia y Jordania se llevará a cabo el domingo 7 de junio de 2026. Para los aficionados que se encuentren en España, el compromiso podrá seguirse durante la madrugada del lunes 8 de junio.

País / RegiónHora
España (Madrid)01:00 horas (8 de junio)
España (Canarias)00:00 horas (8 de junio)
Argentina19:00 horas
Uruguay19:00 horas
Paraguay19:00 horas
Brasil19:00 horas
Chile18:00 horas
Venezuela18:00 horas
Bolivia18:00 horas
Colombia17:00 horas
Perú17:00 horas
Ecuador17:00 horas
México (Centro)17:00 horas
México (Pacífico y Chihuahua)16:00 horas
México (Baja California)16:00 horas
Estados Unidos (Este)18:00 horas
Estados Unidos (Central)17:00 horas
Estados Unidos (Montaña)16:00 horas
Estados Unidos (Pacífico)15:00 horas

¿Qué canal transmite Colombia vs. Jordania EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante diferentes señales de televisión y servicios de streaming, cuya disponibilidad dependerá del país desde donde se conecten.

País / RegiónCanal de TVStreaming
ColombiaCaracol TVCaracol TV Digital
EcuadorEl Canal del FútbolEl Canal del Fútbol
ArgentinaDSportsDGO
UruguayDSportsDGO
MéxicoClaro SportsClaro Sports
Estados UnidosFanatizFanatiz
EspañaMovistar Plus+Movistar Plus+
SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC