La Selección Colombia Sub-20 busca su segunda victoria en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, cuando se mida a Noruega este jueves 2 de octubre en el estadio Fiscal de Talca. El conjunto dirigido por César Torres llega motivado tras vencer a Arabia Saudita en su debut, con gol de Óscar Perea, en un encuentro marcado por la intensidad física.
Por su parte, la Selección de Noruega Sub-20 también llega con tres puntos, luego de superar a Nigeria gracias a un penal convertido por Rasmus Holten. Este duelo será clave para definir el liderato del Grupo F y acercar a uno de los dos equipos a la clasificación a la siguiente ronda del torneo.
¿A qué hora juega Colombia vs. Noruega por el Mundial Sub-20 2025?
El partido entre Colombia vs. Noruega por la segunda fecha del Grupo F se juega el jueves 2 de octubre a las 15:00 (hora local de Chile). A continuación, revisa los horarios por país:
|País
|Hora
|Chile
|15:00
|Colombia
|13:00
|México (CDMX)
|13:00
|Perú
|13:00
|USA (ET)
|14:00
|España
|20:00
¿Qué canal transmite Colombia vs. Noruega EN VIVO hoy?
El partido de Colombia vs. Noruega EN VIVO se podrá ver en diferentes señales de TV y streaming según la región. Aquí te dejamos la lista de canales confirmados:
|País/Región
|Canales y plataformas
|Colombia
|Caracol TV, RCN
|Sudamérica
|DSports, DGO
|México
|ViX, Amazon Prime Video
|USA
|fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes, Amazon Prime Video, FOX One, Fox Soccer Plus
|Internacional
|FIFA+