La Selección Colombia Sub-20 busca su segunda victoria en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, cuando se mida a Noruega este jueves 2 de octubre en el estadio Fiscal de Talca. El conjunto dirigido por César Torres llega motivado tras vencer a Arabia Saudita en su debut, con gol de Óscar Perea, en un encuentro marcado por la intensidad física.

Por su parte, la Selección de Noruega Sub-20 también llega con tres puntos, luego de superar a Nigeria gracias a un penal convertido por Rasmus Holten. Este duelo será clave para definir el liderato del Grupo F y acercar a uno de los dos equipos a la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

¿A qué hora juega Colombia vs. Noruega por el Mundial Sub-20 2025?

El partido entre Colombia vs. Noruega por la segunda fecha del Grupo F se juega el jueves 2 de octubre a las 15:00 (hora local de Chile). A continuación, revisa los horarios por país:

País Hora Chile 15:00 Colombia 13:00 México (CDMX) 13:00 Perú 13:00 USA (ET) 14:00 España 20:00

¿Qué canal transmite Colombia vs. Noruega EN VIVO hoy?

El partido de Colombia vs. Noruega EN VIVO se podrá ver en diferentes señales de TV y streaming según la región. Aquí te dejamos la lista de canales confirmados:

País/Región Canales y plataformas Colombia Caracol TV, RCN Sudamérica DSports, DGO México ViX, Amazon Prime Video USA fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes, Amazon Prime Video, FOX One, Fox Soccer Plus Internacional FIFA+