Colombia se enfrenta a Noruega por el Mundial Sub-20 Chile 2025: conoce el horario y canal EN VIVO para ver el partido este jueves 2 de octubre. (Diseño: Mag)
Andrés Manrique
Andrés Manrique

La Selección Colombia Sub-20 busca su segunda victoria en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, cuando se mida a Noruega este jueves 2 de octubre en el estadio Fiscal de Talca. El conjunto dirigido por César Torres llega motivado tras vencer a Arabia Saudita en su debut, con gol de Óscar Perea, en un encuentro marcado por la intensidad física.

Por su parte, la Selección de Noruega Sub-20 también llega con tres puntos, luego de superar a Nigeria gracias a un penal convertido por Rasmus Holten. Este duelo será clave para definir el liderato del Grupo F y acercar a uno de los dos equipos a la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

¿A qué hora juega Colombia vs. Noruega por el Mundial Sub-20 2025?

El partido entre Colombia vs. Noruega por la segunda fecha del Grupo F se juega el jueves 2 de octubre a las 15:00 (hora local de Chile). A continuación, revisa los horarios por país:

PaísHora
Chile15:00
Colombia13:00
México (CDMX)13:00
Perú13:00
USA (ET)14:00
España20:00

¿Qué canal transmite Colombia vs. Noruega EN VIVO hoy?

El partido de Colombia vs. Noruega EN VIVO se podrá ver en diferentes señales de TV y streaming según la región. Aquí te dejamos la lista de canales confirmados:

País/RegiónCanales y plataformas
ColombiaCaracol TV, RCN
SudaméricaDSports, DGO
MéxicoViX, Amazon Prime Video
USAfuboTV, Peacock, Telemundo Deportes, Amazon Prime Video, FOX One, Fox Soccer Plus
InternacionalFIFA+
SOBRE EL AUTOR

Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.

