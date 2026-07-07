Los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 están próximos a culminar y este martes 7 de julio es el turno de Colombia y Suiza, dos selecciones que quieren sellar su boleto a la próxima ronda del máximo torneo de selecciones de la FIFA. El partido se disputa en el Estadio BC Place, localizado en Vancouver, Columbia Británica (Canadá). Mientras los suizos quieren seguir haciendo historia en las justas mundialistas, los colombianos llegan con la intención de revalidar su condición de favoritos para clasificar a cuartos de final. Si quieres ver el partido Colombia vs. Suiza EN VIVO, aquí te contamos a qué hora juega y qué canales lo transmitirán en Estados Unidos, México y otras regiones.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Colombia - Suiza por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora juega Colombia vs. Suiza por los 8avos de final del Mundial 2026?

El partido entre Colombia y Suiza se disputará el martes 7 de julio de 2026 en el Estadio BC Place de Vancouver, Columbia Británica (Canadá). El compromiso corresponde a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Horarios por país

Estados Unidos (ET): 4:00 p.m.

Estados Unidos (PT): 1:00 p.m.

México (CDMX): 2:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

Suiza: 10:00 p.m.

¿Qué canal transmite Colombia vs. Suiza EN VIVO por los 8avos de final del Mundial 2026 en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de las señales de FOX y FOX One, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión en inglés de la Copa Mundial FIFA 2026. Además, servicios de streaming como Fubo incluirán la señal dentro de sus paquetes deportivos.

Canales y plataformas en EE.UU.

FOX

FOX One

Fubo

Peacock (transmisión en español)

Telemundo y NBC Universo (cobertura en español)

Desde México, TV Azteca (Canal 7) transmite el partido entre Colombia vs. Suiza EN VIVO ONLINE HOY martes 7 de julio por octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Colombia vs. Suiza EN VIVO por los 8avos de final del Mundial 2026 en México?

En México, la Copa Mundial FIFA 2026 podrá seguirse a través de las cadenas con derechos oficiales del torneo. Los aficionados también contarán con alternativas digitales para seguir el encuentro desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Opciones para ver el partido en México

TUDN

Canal 5

ViX

Plataformas de streaming autorizadas del torneo

Se recomienda consultar la programación oficial de los operadores de televisión y plataformas digitales conforme se acerque la fecha del encuentro.

¿Cómo ver Colombia vs. Suiza ONLINE por los 8avos de final del Mundial 2026?

Los aficionados que prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante distintas plataformas de streaming que transmitirán el Mundial 2026 en diferentes regiones.

Opciones de streaming

FOX One

Fubo

Peacock

ViX

Aplicaciones oficiales de los operadores de TV

Plataformas móviles y Smart TV compatibles