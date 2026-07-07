Aficionados listos para el partido Colombia vs. Suiza hoy por el Mundial 2026. Revise la guía de horarios y qué canal transmite este encuentro en vivo desde las señales de televisión para Estados Unidos y México. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Aficionados listos para el partido Colombia vs. Suiza hoy por el Mundial 2026. Revise la guía de horarios y qué canal transmite este encuentro en vivo desde las señales de televisión para Estados Unidos y México. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
/ Ronie Bautista
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 están próximos a culminar y este martes 7 de julio es el turno de Colombia y Suiza, dos selecciones que quieren sellar su boleto a la próxima ronda del máximo torneo de selecciones de la FIFA. El partido se disputa en el Estadio BC Place, localizado en Vancouver, Columbia Británica (Canadá). Mientras los suizos quieren seguir haciendo historia en las justas mundialistas, los colombianos llegan con la intención de revalidar su condición de favoritos para clasificar a cuartos de final. Si quieres ver el partido Colombia vs. Suiza EN VIVO, aquí te contamos a qué hora juega y qué canales lo transmitirán en Estados Unidos, México y otras regiones.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Colombia - Suiza por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Colombia - Suiza por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora juega Colombia vs. Suiza por los 8avos de final del Mundial 2026?

El partido entre Colombia y Suiza se disputará el martes 7 de julio de 2026 en el Estadio BC Place de Vancouver, Columbia Británica (Canadá). El compromiso corresponde a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Horarios por país

  • Estados Unidos (ET): 4:00 p.m.
  • Estados Unidos (PT): 1:00 p.m.
  • México (CDMX): 2:00 p.m.
  • Perú: 3:00 p.m.
  • Colombia: 3:00 p.m.
  • Ecuador: 3:00 p.m.
  • Venezuela: 4:00 p.m.
  • Bolivia: 4:00 p.m.
  • Chile: 4:00 p.m.
  • Argentina: 5:00 p.m.
  • Uruguay: 5:00 p.m.
  • Paraguay: 5:00 p.m.
  • Brasil: 5:00 p.m.
  • España: 10:00 p.m.
  • Suiza: 10:00 p.m.

¿Qué canal transmite Colombia vs. Suiza EN VIVO por los 8avos de final del Mundial 2026 en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de las señales de FOX y FOX One, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión en inglés de la Copa Mundial FIFA 2026. Además, servicios de streaming como Fubo incluirán la señal dentro de sus paquetes deportivos.

Canales y plataformas en EE.UU.

  • FOX
  • FOX One
  • Fubo
  • Peacock (transmisión en español)
  • Telemundo y NBC Universo (cobertura en español)
Desde México, TV Azteca (Canal 7) transmite el partido entre Colombia vs. Suiza EN VIVO ONLINE HOY martes 7 de julio por octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Desde México, TV Azteca (Canal 7) transmite el partido entre Colombia vs. Suiza EN VIVO ONLINE HOY martes 7 de julio por octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
/ Jairo Rúa

¿Dónde ver Colombia vs. Suiza EN VIVO por los 8avos de final del Mundial 2026 en México?

En México, la Copa Mundial FIFA 2026 podrá seguirse a través de las cadenas con derechos oficiales del torneo. Los aficionados también contarán con alternativas digitales para seguir el encuentro desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Opciones para ver el partido en México

  • TUDN
  • Canal 5
  • ViX
  • Plataformas de streaming autorizadas del torneo

Se recomienda consultar la programación oficial de los operadores de televisión y plataformas digitales conforme se acerque la fecha del encuentro.

¿Cómo ver Colombia vs. Suiza ONLINE por los 8avos de final del Mundial 2026?

Los aficionados que prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante distintas plataformas de streaming que transmitirán el Mundial 2026 en diferentes regiones.

Opciones de streaming

  • FOX One
  • Fubo
  • Peacock
  • ViX
  • Aplicaciones oficiales de los operadores de TV
  • Plataformas móviles y Smart TV compatibles
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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