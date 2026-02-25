El orgullo chapín se pone en juego hoy, miércoles 25 de febrero, con una nueva edición del Clásico 329 entre Comunicaciones FC y Club Social y Deportivo Municipal. Los “Cremas” reciben a los “Rojos” en el Estadio Municipal Guillermo Slowing de Amatitlán en un duelo electrizante por la Jornada 9 del Clausura 2026 que podría definir al nuevo líder del torneo. La cita está pactada para las 19:00 horas de Ciudad de Guatemala , lo que significa que en Estados Unidos podrás disfrutarlo a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT . ¿Quieres conocer la hora exacta y los canales para ver el Clásico de Guatemala por televisión o streaming? Aquí te contamos todos los detalles para que disfrutes el partido en vivo y en directo desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil, según el lugar donde te encuentres.

CSD Municipal venció a Antigua GFC, actual bicampeón del fútbol guatemalteco, y tomó el liderato del Torneo Clausura 2026 con 15 puntos, luego de cuatro triunfos, tres empates y una derrota. | Crédito: Rojos del Municipal / Facebook

Municipal llega a este compromiso con el ánimo por las nubes tras su contundente victoria de 4-2 sobre Antigua GFC, reafirmando su intención de asaltar el liderato. Con 15 unidades en la tabla, el equipo escarlata ha mostrado un poderío ofensivo envidiable, sumando 10 goles a favor en sus últimos cuatro encuentros disputados. La escuadra roja sabe que un triunfo en casa de su archirrival no solo les daría los tres puntos, sino también el impulso anímico para dominar el Clausura.

Por el contrario, Comunicaciones llega herido tras una dolorosa caída de 0-2 ante Aurora FC, resultado que los dejó estancados en la quinta posición con 13 puntos. El conjunto albo necesita corregir urgentemente sus desatenciones defensivas, ya que han permitido 8 goles en lo que va de esta intensa etapa del campeonato nacional. Este clásico representa la oportunidad de oro para redimirse ante su afición y escalar posiciones clave en la tabla general de la Liga Guate Banrural. Para los “Cremas”, ganar no es opcional si quieren mantener vivas sus aspiraciones de levantar la copa este año.

La historia reciente entre ambos refleja una paridad total, destacando dos empates en sus últimos cinco choques, incluyendo el amargo 0-0 del Apertura 2025. Sin embargo, la urgencia de Comunicaciones y la racha goleadora de Municipal prometen que este miércoles el marcador no se quedará en blanco en el coloso deportivo.

Comunicaciones Fútbol Club, bajo la dirección técnica del chileno Marco Antonio Figueroa, se ubica en la quinta posición de la clasificación general con 13 puntos, luego de cuatro victorias, un empate y tres derrotas. Mientras que en la tabla acumulada, los "Cremas" están en la décima casilla con 33 unidades, un punto por arriba Mictlán y tres sobre Marquense que se encuentran en puestos de descenso. | Crédito: Comunicaciones FC / Facebook

¿A qué hora juega y qué canal transmite Comunicaciones vs. Municipal por el Clásico de Guatemala 2026?

En Guatemala, el Clásico Nacional comenzará a las 19:00 (hora de Ciudad de Guatemala). La transmisión oficial estará a cargo de Telecentro y Tigo Sports.

Si te encuentras en el extranjero, será necesario utilizar una VPN legal (se recomienda evitar las versiones gratuitas) y contratar previamente los servicios de streaming mencionados, según la disponibilidad en tu región.

En los Estados Unidos, el encuentro entre Comunicaciones y Municipal iniciará a las 8:00 p. m. ET (5:00 p. m. PT). En México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras se transmitirá a partir de las 7:00 p.m.

Países Horario Canales TV / Streaming Guatemala 19:00 Telecentro y Tigo Sports Guatemala Costa Rica 19:00 Telecentro Estados Unidos 8 pm ET / 5 pm PT Telecentro y ViX Puerto Rico 21:00 ViX México 19:00 VPN Nicaragua 19:00 Telecentro El Salvador 19:00 VPN Honduras 19:00 Telecentro Panamá 20:00 Telecentro Rep. Dominicana 21:00 VPN