Corea del Sur y Chequia se enfrentan hoy, viernes 12 de junio de 2026, en el Estadio Akron de Guadalajara, México, en un duelo clave del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el juego Corea del Sur vs. Chequia por el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y países de Centroamérica? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este enfrentamiento, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

Este encuentro genera gran expectativa por tratarse del debut de ambos equipos en la fase inicial del torneo, donde también compiten México y Sudáfrica, en una llave considerada abierta y muy pareja, con los surcoreanos buscando confirmar su peso competitivo en su undécima clasificación consecutiva a la Copa Mundial de la mano de figuras como Son Heung-min, Kim Min-jae y Lee Kang-in, mientras que la selección checa regresa a la máxima cita después de dos décadas con un bloque ordenado, físico y disciplinado encabezado por Tomáš Souček y Patrik Schick.

En México, el partido entre Corea del Sur y Chequia empieza a las 20:00 horas del Tiempo de Centro y será televisado por la plataforma online ViX, que ofrece planes desde $149 MXN al mes (o $1,399-$1,499 anuales) para acceder a contenido sin anuncios, deportes en vivo (Liga MX) y series originales. También existe un plan conjunto con Disney+ por $199 MXN al mes. Asimismo, ViX cuenta con una versión gratuita con anuncios.

Por otro lado, si vives en Estados Unidos —o en Puerto Rico— y quieres ver el duelo Corea del Sur vs. Chequia, te cuento que tendrás diversas opciones para ver este apasionante partido como Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One y Futbol de Primera Radio. El juego inicia desde las 10:00 pm ET (7:00 pm PT).

En otros países, si no hay señal con derechos locales, se recomienda usar únicamente servicios y plataformas legales disponibles en la región. El uso de VPN debe cumplir las leyes y términos de servicio; no se aconsejan extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Corea del Sur vs. Chequia por la Copa Mundial FIFA 2026?

Países Horario Canales TV / Streaming México 20:00 ViX Estados Unidos 10:00 pm ET / 7:00 pm PT Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One y Futbol de Primera Radio Puerto Rico 22:00 Fox Sports 1, Telemundo y NAICOM Costa Rica 20:00 FOX El Salvador 20:00 Tigo Sports El Salvador y FOX Nicaragua 20:00 Tigo Sports Nicaragua y FOX Guatemala 20:00 Tigo Sports Guatemala y FOX Honduras 20:00 Tigo Sports Honduras y FOX Panamá 21:00 Tigo Sports Panamá y FOX Rep. Dominicana 22:00 YouTube y Sport 24 Perú 21:00 DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+