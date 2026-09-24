Empieza la Concacaf Nations League 2026-27 y tenemos un partidazo desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. No te pierdas el juego de Costa Rica vs. Curazao EN VIVO, por lo que aquí te dejaré con los horarios y canales para seguir la transmisión minuto a minuto de este enfrentamiento . Este duelo es de pronóstico reservado, entre dos selecciones que pelearán seguramente por ingresar a instancias finales.

¿A qué hora juega Costa Rica vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026-27?

El partido Costa Rica vs. Curazao, correspondiente a la Jornada 1 de la Concacaf Nations League 2026-27, se disputará este jueves 24 de septiembre de 2026 en el Estadio Ricardo Saprissa de San José. El encuentro comenzará a las 8:00 p. m. en Costa Rica, mientras que en Curazao será a las 10:00 p. m. La hora oficial de inicio confirmada por Concacaf es 10:00 p. m. ET.

¿A qué hora juega Costa Rica vs. Curazao en Estados Unidos?

En Estados Unidos, Costa Rica vs. Curazao comenzará a las 10:00 p. m. ET (Eastern Time). Esto equivale a las 9:00 p. m. en la zona Central, 8:00 p. m. en la zona Mountain y 7:00 p. m. en la zona Pacific. En Alaska el partido comenzará a las 6:00 p. m., mientras que en Hawái será a las 4:00 p. m.

País / territorio Hora del partido Costa Rica 8:00 p. m. Nicaragua 8:00 p. m. Honduras 8:00 p. m. El Salvador 8:00 p. m. Guatemala 8:00 p. m. Panamá 9:00 p. m. Jamaica 9:00 p. m. Haití 10:00 p. m. República Dominicana 10:00 p. m. Puerto Rico 10:00 p. m.

¿Qué canal transmite Costa Rica vs. Curazao EN VIVO por la Concacaf Nations League 2026-27?

El partido Costa Rica vs. Curazao, correspondiente a la Jornada 1 de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026-27, se disputará el jueves 24 de septiembre de 2026. En Costa Rica, el encuentro comenzará a las 8:00 p. m. y será transmitido por Teletica Canal 7 y Repretel Canal 6. Cabe señalar que los juegos de la selección costarricense de local en este torneo serán transmitidos por estos canales.

¿Qué canal transmite Costa Rica vs. Curazao EN VIVO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir Costa Rica vs. Curazao por FS2, con la transmisión también disponible mediante FOX One. El partido está programado para las 10:00 p. m. ET.

Fecha, horario y TV para ver Costa Rica vs. Curazao por Concacaf Nations League 2026

Fecha: Jueves 24 de septiembre de 2026

Lugar: Estadio Nacional de Costa Rica

Hora: 8:00 p.m. San José

Canal TV: Canal 6 de Repretel y Teletica Canal 7

Streaming: Canal 6 de Repretel App / Teletica App