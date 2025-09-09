SAN JOSÉ (COSTA RICA), 09/09/2025.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el Costa Rica vs. Haití este martes 9 de septiembre por la jornada 2 del grupo C de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. Foto de Kerem YUCEL para AFP
SAN JOSÉ (COSTA RICA), 09/09/2025.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el Costa Rica vs. Haití este martes 9 de septiembre por la jornada 2 del grupo C de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. Foto de Kerem YUCEL para AFP
Noé Yactayo
Costa Rica y Haití sostendrán un choque crucial en la lucha por el primer lugar del grupo C de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. El partido inicia a partir de las 20:00 horas de San José (10 pm ET / 7 pm PT) en el Estadio Nacional de la La Joya de La Sabana de la capital costarricense. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego de La Sele y Los Granaderos? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

Los hinchas ticos dispondrán de múltiples opciones para ver el juego de Costa Rica frente a Haití como el Canal 7 de Teletica, el Canal 6 de Repretel y el servicio streaming de TDMAX. También podrán escuchar la narración en radio a través de Teletica Radio 91.5.

Por otro lado, la selección haitiana el resto de países de Centroamérica (incluyendo Puerto Rico) podrán seguir el juego frente a Costa Rica en RUSH.

Si en caso te encuentras en Estado Unidos y quieres ver el Costa Rica vs. Haití, no te preocupes, las alternativas de pago y gratuita sobran tanto en TV y Streaming: Paramount+, Peacock, Telemundo Deportes, Telemundo Deportes Ahora, Amazon Prime Video y CBS Sports Golazo.

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

