Costa Rica y Nicaragua se enfrentan este lunes 13 de octubre a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional de Costa Rica, como parte de las eliminatorias de Centroamérica rumbo al Mundial 2026.Este encuentro corresponde al Grupo C de la competición y marcará el debut de ambas selecciones en esta fase regional.

¿A qué hora ver Costa Rica vs. Nicaragua EN VIVO hoy 13 de octubre?

Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas

23:00 horas Colombia y Perú: 21:00 horas

21:00 horas Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 20:00 horas

20:00 horas Venezuela: 22:00 horas

22:00 horas Estados Unidos: 20:00 horas (hora del centro)

Dónde ver Costa Rica vs. Nicaragua EN VIVO

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo por Teletica Canal 7 y Repretel Canal 6, según confirmaron ambas televisoras.

Así llegan Costa Rica y Nicaragua

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo.La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Costa Rica

Costa Rica terminó con un empate en 0 frente a Honduras en la pasada jornada. En las cuatro jornadas anteriores, ganó en dos ocasiones y empató dos. Recibió cinco goles y sumó 14 a favor.

Últimos resultados de Nicaragua

Nicaragua llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Haití. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: una victoria, dos derrotas y un empate, en los que convirtió dos goles y le han encajado nueve.

Antecedente reciente entre ambas selecciones

Se enfrentaron por última vez en este certamen el 5 de septiembre, en la Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y el marcador terminó 1-1.

