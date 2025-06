Este martes 10 de junio, Costa Rica recibirá a Trinidad y Tobago en el Estadio Nacional, en un duelo correspondiente al Grupo B de la segunda ronda de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. El equipo costarricense, que busca regresar a una Copa del Mundo tras su ausencia en Qatar 2022, intentará aprovechar su localía para sumar puntos clave. Por su parte, Trinidad y Tobago llega decidido a sorprender y mantenerse en la pelea por la clasificación. Este partido será fundamental para avanzar a la siguiente fase del torneo clasificatorio. A continuación, conoce los horarios y las opciones para seguir la transmisión desde Estados Unidos, México y España.

Costa Rica vs. Trinidad y Tobago: se enfrentan por las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026. (Foto: BeFunky)

¿A qué hora juega Costa Rica vs. Trinidad y Tobago EN VIVO en Estados Unidos y por qué canal?

En Estados Unidos, el partido Costa Rica vs. Trinidad y Tobago se disputará a las 9:00 p.m. (ET) este martes 10 de junio. Podrá verse en vivo a través de fuboTV, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX Deportes, con opciones tanto por televisión como por streaming.

En México, ¿a qué hora y cómo ver Costa Rica vs. Trinidad y Tobago?

En México, el encuentro Costa Rica vs. Trinidad y Tobago comenzará a las 7:00 p.m. (hora del centro). La única transmisión oficial será por el canal de YouTube de CONCACAF GO, una opción gratuita y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿A qué hora ver Costa Rica vs. Trinidad y Tobago y qué canal transmite en España?

En España, el duelo Costa Rica vs. Trinidad y Tobago se jugará en la madrugada del miércoles 11 de junio, a las 3:00 a.m. (hora peninsular). Podrá seguirse en directo por el canal oficial de YouTube CONCACAF GO, disponible en computadoras, celulares y televisores inteligentes.