El Super Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman, Sadio Mané y Joao Félix, sale en búsqueda del primer título de la temporada ante el Al-Ahli de Riyad Mahrez por la gran final de la Supercopa de Arabia Saudita 2025. El juego se disputará este sábado 23 de agosto en el Estadio Hong Kong de China. ¿Quieres conocer la hora exacta y el canal de transmisión del partido? Aquí te ofrecemos todos los detalles sobre el inicio del encuentro, así como la información de los canales y plataformas en línea donde podrás seguirlo desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil en diferentes países del mundo.

En Estados Unidos, la final de la Supercopa de Arabia Saudita 2025 entre Al-Nassr y Al-Ahli se podrá ver por fuboTV, disponible en sus planes Pro ($84.99), Elite ($94.99) y Latino ($14.99), desde las 8:00 a. m. ET (5:00 a. m. PT).

En México, el partido será transmitido por FOX, Tubi TV, Caliente TV y Amazon Prime Video, a partir de las 06:00 horas (Tiempo del Centro).

En Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y República Dominicana— la señal estará a cargo de Tubi TV.

Por ahora, no hay transmisión oficial confirmada para Sudamérica ni España.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Al-Nassr vs. Al-Ahil por la final de la Supercopa de Arabia Saudita 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming Estados Unidos 8 am ET / 5 am PT Fubo México 06:00 Tubi TV, Canal FOX, Caliente TV y Amazon Prime Video Costa Rica 06:00 Tubi TV El Salvador 06:00 Tubi TV Honduras 06:00 Tubi TV Nicaragua 06:00 Tubi TV Guatemala 06:00 Tubi TV Panamá 07:00 Tubi TV Colombia 07:00 Por confirmar Perú 07:00 Por confirmar Ecuador 07:00 Por confirmar Venezuela 08:00 Por confirmar Bolivia 08:00 Por confirmar Puerto Rico 08:00 Tubi TV Rep. Dominicana 08:00 Tubi TV Chile 08:00 Por confirmar Argentina 09:00 TNT Sports y MAX Uruguay 09:00 Por confirmar Paraguay 09:00 Por confirmar Brasil 09:00 Por confirmar Reino Unido 13:00 Por confirmar Portugal 13:00 Por confirmar Italia 14:00 Como Alemania 14:00 Por confirmar Francia 14:00 Por confirmar España 14:00 Por confirmar