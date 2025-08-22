HONG KONG (CHINA), 23/08/2025.- Lista de horarios y canales de TV para seguir el partido entre Al-Nassr y Al-Ahli este sábado 23 de agosto por la final de la Supercopa de Arabia Saudita 2025. Foto de AFP | Composición Mag
El Super Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman, Sadio Mané y Joao Félix, sale en búsqueda del primer título de la temporada ante el Al-Ahli de Riyad Mahrez por la gran final de la Supercopa de Arabia Saudita 2025. El juego se disputará este sábado 23 de agosto en el Estadio Hong Kong de China. ¿Quieres conocer la hora exacta y el canal de transmisión del partido? Aquí te ofrecemos todos los detalles sobre el inicio del encuentro, así como la información de los canales y plataformas en línea donde podrás seguirlo desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil en diferentes países del mundo.

En Estados Unidos, la final de la Supercopa de Arabia Saudita 2025 entre Al-Nassr y Al-Ahli se podrá ver por fuboTV, disponible en sus planes Pro ($84.99), Elite ($94.99) y Latino ($14.99), desde las 8:00 a. m. ET (5:00 a. m. PT).

En México, el partido será transmitido por FOX, Tubi TV, Caliente TV y Amazon Prime Video, a partir de las 06:00 horas (Tiempo del Centro).

En Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y República Dominicana— la señal estará a cargo de Tubi TV.

Por ahora, no hay transmisión oficial confirmada para Sudamérica ni España.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Al-Nassr vs. Al-Ahil por la final de la Supercopa de Arabia Saudita 2025?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
Estados Unidos8 am ET / 5 am PTFubo
México06:00Tubi TV, Canal FOX, Caliente TV y Amazon Prime Video
Costa Rica06:00Tubi TV
El Salvador06:00Tubi TV
Honduras06:00Tubi TV
Nicaragua06:00Tubi TV
Guatemala06:00Tubi TV
Panamá07:00Tubi TV
Colombia07:00Por confirmar
Perú07:00Por confirmar
Ecuador07:00Por confirmar
Venezuela08:00Por confirmar
Bolivia08:00Por confirmar
Puerto Rico08:00Tubi TV
Rep. Dominicana08:00Tubi TV
Chile08:00Por confirmar
Argentina09:00TNT Sports y MAX
Uruguay09:00Por confirmar
Paraguay09:00Por confirmar
Brasil09:00Por confirmar
Reino Unido13:00Por confirmar
Portugal13:00Por confirmar
Italia14:00Como
Alemania14:00Por confirmar
Francia14:00Por confirmar
España14:00Por confirmar
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

