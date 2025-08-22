El Super Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman, Sadio Mané y Joao Félix, sale en búsqueda del primer título de la temporada ante el Al-Ahli de Riyad Mahrez por la gran final de la Supercopa de Arabia Saudita 2025. El juego se disputará este sábado 23 de agosto en el Estadio Hong Kong de China. ¿Quieres conocer la hora exacta y el canal de transmisión del partido? Aquí te ofrecemos todos los detalles sobre el inicio del encuentro, así como la información de los canales y plataformas en línea donde podrás seguirlo desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil en diferentes países del mundo.
En Estados Unidos, la final de la Supercopa de Arabia Saudita 2025 entre Al-Nassr y Al-Ahli se podrá ver por fuboTV, disponible en sus planes Pro ($84.99), Elite ($94.99) y Latino ($14.99), desde las 8:00 a. m. ET (5:00 a. m. PT).
En México, el partido será transmitido por FOX, Tubi TV, Caliente TV y Amazon Prime Video, a partir de las 06:00 horas (Tiempo del Centro).
En Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y República Dominicana— la señal estará a cargo de Tubi TV.
Por ahora, no hay transmisión oficial confirmada para Sudamérica ni España.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Al-Nassr vs. Al-Ahil por la final de la Supercopa de Arabia Saudita 2025?
|Países
|Horarios
|Canales TV / Streaming
|Estados Unidos
|8 am ET / 5 am PT
|Fubo
|México
|06:00
|Tubi TV, Canal FOX, Caliente TV y Amazon Prime Video
|Costa Rica
|06:00
|Tubi TV
|El Salvador
|06:00
|Tubi TV
|Honduras
|06:00
|Tubi TV
|Nicaragua
|06:00
|Tubi TV
|Guatemala
|06:00
|Tubi TV
|Panamá
|07:00
|Tubi TV
|Colombia
|07:00
|Por confirmar
|Perú
|07:00
|Por confirmar
|Ecuador
|07:00
|Por confirmar
|Venezuela
|08:00
|Por confirmar
|Bolivia
|08:00
|Por confirmar
|Puerto Rico
|08:00
|Tubi TV
|Rep. Dominicana
|08:00
|Tubi TV
|Chile
|08:00
|Por confirmar
|Argentina
|09:00
|TNT Sports y MAX
|Uruguay
|09:00
|Por confirmar
|Paraguay
|09:00
|Por confirmar
|Brasil
|09:00
|Por confirmar
|Reino Unido
|13:00
|Por confirmar
|Portugal
|13:00
|Por confirmar
|Italia
|14:00
|Como
|Alemania
|14:00
|Por confirmar
|Francia
|14:00
|Por confirmar
|España
|14:00
|Por confirmar