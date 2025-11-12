La selección de fútbol de Portugal, dirigida por Roberto Martínez, busca asegurar su boleto al Mundial 2026 con dos victorias en noviembre, siendo la primera de ellas este crucial enfrentamiento contra su similar de la República de Irlanda en Dublín. El combinado luso es considerado una de las naciones más talentosas del mundo y arrancó su campaña clasificatoria con un récord del 100% gracias a importantes triunfos sobre Armenia y Hungría. Su objetivo es mantener este ritmo para llegar como favoritos a Norteamérica el próximo verano, a pesar de las decepciones en torneos mayores recientes. Por otro lado, The boys in green, clasificados en el puesto 61 de la FIFA, enfrentan un panorama complicado tras ser derrotada por Armenia, lo que disminuye drásticamente sus chances de clasificar a su primer Mundial desde 2002. Dado que Irlanda no ha vencido a Portugal desde 2005, cualquier resultado positivo que obtengan este sábado sería considerado una enorme sorpresa. El enfrentamiento será este jueves 13 de noviembre desde las 1:45 pm CT / 2:45 pm ET desde el Aviva Stadium, ubicado en la ciudad de Dublín . Si vives en Estados Unidos y México, conoce los horarios de inicio y en qué canales de TV ver el partido en vivo y en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Irlanda se ubica en el tercer puesto del Grupo F de la Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol 2026 con 4 puntos. | Crédito: FAIreland / Facebook

¿A qué hora y en qué canal ver Irlanda vs. Portugal EN VIVO con Cristiano Ronaldo en México?

El partido Irlanda vs. Portugal por las Eliminatorias UEFA 2026 se jugará en México a las 1:45 pm (hora del centro del país). La transmisión estará disponible en Sky Sports y Sky+, señal que cuenta con los derechos de la competición en territorio mexicano.

De esta manera, los aficionados podrán seguir EN VIVO y EN DIRECTO este gran encuentro desde la comodidad de sus hogares o a través de la app de Sky Go para dispositivos móviles.

¿A qué hora y dónde ver Portugal-Irlanda EN VIVO ONLINE en USA?

En Estados Unidos, el duelo entre Irlanda vs. Portugal comenzará a las 2:45 p.m. ET / 1:45 p.m. CT / 12:45 p.m. MT / 11:45 a.m. PT , horarios que permiten disfrutar del encuentro tanto en la costa este como en la costa oeste.

El compromiso será transmitido por streaming a través de fuboTV, Amazon Prime Video y ViX, opciones ideales para seguir el partido en cualquier dispositivo dentro del territorio estadounidense.

Portugal lidera el Grupo F de la Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol 2026 con 10 unidades. | Crédito: Seleções de Portugal / Facebook

¿A qué hora y qué canales transmiten Irlanda vs. Portugal en otros países?

Conoce qué canales de TV en Latinoamérica y España también pasan el partido entre Irlanda vs. Portugal EN VIVO con Cristiano Ronaldo oline , por las Eliminatorias UEFA 2026.

PAÍSES HORA CANALES TV / STREAMING Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay 03:45 pm ESPN2 y Disney+ Premium Chile, Bolivia y Venezuela 02:45 pm ESPN2 y Disney+ Premium Colombia, Perú y Ecuador 01:45 pm ESPN2 y Disney+ Premium España 08:45 pm VPN para acceder a cualquier plataforma online

Alineaciones confirmadas del Irlanda vs. Portugal

Irlanda : Caoimhín Kelleher; Dara O’Shea, Nathan Collins, Jake O’Brien; Ryan Manning, Jayson Molumby, Josh Cullen, Séamus Coleman; Chiedozie Ogbene, Festy Ebosele; Evan Ferguson.

: Caoimhín Kelleher; Dara O’Shea, Nathan Collins, Jake O’Brien; Ryan Manning, Jayson Molumby, Josh Cullen, Séamus Coleman; Chiedozie Ogbene, Festy Ebosele; Evan Ferguson. Portugal: Diogo Costa; Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Rúben Días, Diogo Dalot; Vítor Ferreira (Vitinha), Rúben Neves; Bernardo Silva, Bruno Miguel Borges Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo.