Tras coronarse en el Campeón de Campeones frente a Toluca en California, Cruz Azul retoma su actividad regular en el Torneo Apertura 2026. La Máquina se medirá este sábado 01 de agosto a partir de las 9:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT ante el Atlante en un duelo correspondiente a la Jornada 3 de la Liga MX desde el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana. Si no te quieres perder el partido, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo, según el país en el que te encuentres.

La escuadra cementera dirigida por Joel Huiqui atraviesa un momento inmejorable, sumando sus compromisos por victorias y apuntando a consolidar su liderato en la tabla general con un paso perfecto en este inicio de temporada. Debido al desgaste físico del reciente torneo en territorio estadounidense, el cuerpo técnico evalúa implementar rotaciones puntuales en el once inicial. Pese a ello, el plantel ha mostrado frescura competitiva y buscará hacer valer su localía para mantener el puntaje ideal en el certamen. Para asegurar el primer lugar del campeonato, Cruz Azul necesita prolongar esta dinámica positiva frente a Los Potros de Hierro que ha reforzado la confianza interna del grupo.

¿A qué hora ver EN VIVO Cruz Azul vs. Atlante por el Apertura 2026 de la Liga MX en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Cruz Azul vs. Atlante por la Jornada 3 del Apertura de la Liga MX 2026 este sábado 01 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 11:00 pm

Estados Unidos (CT): 10:00 pm

Estados Unidos (MT): 9:00 pm

Estados Unidos (PT): 8:00 pm

México (CDMX): 9:00 pm

España: 5:00 am del domingo 02 de agosto

Costa Rica: 9:00 pm

El Salvador: 9:00 pm

Guatemala: 9:00 pm

Honduras: 9:00 pm

Nicaragua: 9:00 pm

Ecuador: 10:00 pm

Perú: 10:00 pm

Colombia: 10:00 pm

Panamá: 10:00 pm

Puerto Rico: 11:00 pm

República Dominicana: 11:00 pm

Chile (Santiago): 11:00 pm

Bolivia: 11:00 pm

Venezuela: 11:00 pm

Argentina: 0:00 am del domingo 02 de agosto

Brasil (Brasilia): 0:00 am del domingo 02 de agosto

Uruguay: 0:00 am del domingo 02 de agosto

Paraguay: 0:00 del domingo 02 de agosto

¿Qué canal transmite EN VIVO Cruz Azul vs. Atlante por el Apertura 2026 de la Liga MX?

Este sábado 01 de agosto se podrá ver el Cruz Azul vs. Atlante por la Fecha 3 del Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, ViX, Layvtime

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX

Puerto Rico: ViX

Brasil: Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, Sporty, NetSky+

Costa Rica: TUDN

El Salvador: TUDN

Guatemala: TUDN

Honduras: TUDN

Panamá: TUDN