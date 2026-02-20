Cruz Azul, segundo en la tabla con 13 puntos, y Chivas de Guadalajara, actual líder con 18, medirán fuerzas en el mejor partido de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará este sábado 21 de febrero, a partir de las 21:05 horas del Tiempo de Centro (10:05 p.m. ET / 7:05 p.m. PT) , desde el Estadio Banorte de la Ciudad de México. La Máquina Cementera tiene una oportunidad de oro para acercarse al Rebaño, que viene entonado tras el triunfo en el Clásico Nacional frente el Club América.

¿Quieres saber a qué hora juegan y en qué transmiten el partido? Aquí te contamos todo lo que necesita saber si te encuentras en México, Estados Unidos y otros países del mundo.

En México, el encuentro entre Cruz Azul y Chivas de Gudalajara se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes y cableoperadores como Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Asimismo, Azteca Siete lo hará a través del Canal 7 en todo el territorio nacional y en los servicios de cable como Dish (107 SD y 607 HD), SKY (107 SD y 1107 HD), Megacable (107 SD y 1207) e Izzi (107 SD y 807 HD).

Por otro lado, los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

TUDN App, ViX Premium y Azteca Deportes Network llevarán las imágenes del juego en streaming para el público mexicano.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara podrá verse a través de TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Telemundo Deportes, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes.

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Cruz Azul vs. Chivas por la Liga MX 2026?

Países Horarios Canales TV / Streaming México 21:05 Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Azteca Deportes Network y TUDN App Estados Unidos 10:05 p.m. ET / 7:05 p.m. PT Univisión Deportes, Telemundo Deportes, Univisión Now, Peacock, TUDN USA y ViX Costa Rica 21:05 TUDN y ViX Plus El Salvador 21:05 TUDN y ViX Plus Nicaragua 21:05 TUDN y ViX Plus Guatemala 21:05 TUDN y ViX Plus Honduras 21:05 TUDN y ViX Plus Panamá 22:05 TUDN y ViX Plus Rep. Dominicana 23:05 TUDN y ViX Plus Puerto Rico 23:05 ViX Plus